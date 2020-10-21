Литва опять бьет рекорды: 311 новых случаев Covid-19 за сутки

Литва

За минувшие сутки в Литве вновь фиксировалось рекордно большое число новых случаев Covid-19 - 311, скончались два человека, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

В целом с начала эпидемии болезнь была выявлена у 8239 человек, из них продолжают болеть 4483, а 3599 - выздоровели.

По данным среды, в целом от Covid-19 скончались 120 человек, по иным причинам умерли 37 зараженных.

За минувшие сутки проверено 9617 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 915 546.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1651 тест на Covid-19, 44 пробы дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья.

Скончались два пациента, задним числом зафиксирована смерть скончавшегося пять дней назад человека. Всего в Эстонии умер 71 человек, заразившийся коронавирусом.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 36,72.

По состоянию на утро среды в Эстонии в больничном лечении нуждались 29 человек с коронавирусной инфекцией, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписаны два человека.

В больницах завершены 522 случая заболевания Covid-19 у 510 человек.