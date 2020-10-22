"Давайте уважать друг друга". Как живут бок о бок армяне и азербайджанцы в Грузии

"Здесь вот собираемся все [армяне и азербайджанцы}, нет никаких проблем, - говорит один из сидящих в центре села, 40-летний мужчина, который представляется Аликом, но предпочитает не называть фамилии. - Вот я армянин, а это вот наш сосед, наш односельчанин и наш учитель. Я, честно, хочу, чтобы был мир, чтобы люди не умирали. Мы просто не хотим войны. Это точно. Остальное от нас не зависит".

64-летний Гусейн Абдурахманов около сорока лет работает в школе села Ходжорни BBC

Учитель рисования и спорта, о котором говорит Алик, 64-летний Гусейн Абдурахманов. С ним первый раз мы встречаемся у местной школы, где он работает около 40 лет и где есть армянский и азербайджанский секторы для обучения на национальных языках.

"У нас раньше был кружок рисования. Я тогда обучал армянских и азербайджанских детей, - говорит он. - Я армянский хорошо знаю. Пишу, читаю на армянском, иногда, редко правда, и пою на армянском", - улыбается Гусейн.

Гусейн показывает мне свои картины в мобильном телефоне, зовет в гости на чай и рассказывает о том, как мирно они живут с армянами.

Как бы в подтверждение его слов из здания школы выходит группа педагогов - армяне и азербайджанцы идут вместе. Но появление журналистов радует не всех.

"Нет, нет. Нет комментариев, нет", - бросает на ломаном русском одна из женщин и спешит поскорее удалиться.

Как объясняют местные жители, в селе многие избегают журналистов, потому что боятся, что их рассказы о мирном сосуществовании армян и азербайджанцев и призывы к миру на фоне военных действий в Карабахе могут не понять, и даже осудить, в Армении или Азербайджане.

Цопи: нам всем очень больно от этой войны

"Нам всем очень больно от этой войны. Если это продолжится, естественно, это коснется и нас, ведь и у нас родственники в Армении, и у них - в Азербайджане", - говорит депутат местного муниципалитета Арсен Ахвердян BBC

В Ходжорни около 230 домовладений, из них около 40 азербайджанских семей, а остальные - армянские, рассказывает мажоритарный депутат от Ходжорни и трех соседних сел в муниципальном совете [Сакребуло] Марнеули Арсен Ахвердян.

В то время как в Ходжорни большинство населения - армяне, в расположенном в четырех километрах от него селе Цопи - наоборот - армяне в меньшинстве.

В селе бросаются в глаза большие частные дома с ухоженными и высокими заборами. Но как объясняют местные, их строят те, кто уезжает на заработки, потому что в самом селе работы нет.

Советское время в селе вспоминают с ностальгией. Говорят, здесь работал мраморный карьер, и село было многонациональным. Сейчас в селе остались, в основном, только армяне и азербайджанцы.