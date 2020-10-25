Левитс: "Мы все вместе должны мобилизоваться, чтобы подавить эту волну пандемии"

В последние дни в Латвии наблюдается быстрое распространение Covid-19 - регулярно регистрируются новые отрицательные рекорды количества новых случаев заражения, достигающих нескольких сотен в день, количество смертей возросло до 56, а больницы быстро заполняются.

В таких обстоятельствах Левитс обратился к латвийскому обществу с призывом, чтобы люди более сознательно соблюдали ограничения, установленные для контроля за Covid-19, чтобы государство могло остановить распространение эпидемии Covid-19.

"Каждый день появляются новые тревожные цифры о распространении пандемии. Это не просто статистика - за этим стоят наши собратья, - сказал президент, - сегодня мы не должны слушать популистов. Их ложные новости угрожают другим людям и обществу в целом".

Политик отметил, что несколько европейских стран признали, что распространение пандемии вышло из-под контроля, поэтому "в Латвии нет места хаотическим действиям или излишней самоуверенности".

"Нам нужно быть рациональными. Наша цель - разорвать спираль пандемии. Мы должны быть решительными. Если ситуация того требует, мы все должны быть готовы на какое-то время предпринять еще более решительные действия. Например, при необходимости, в отношении удаленного обучения в школах, профессионального распорядка дня или собраний", - сказал Левитс.

Левитс подчеркнул, что ограничения не должны вводиться и применяться "ради правительства" или по любой другой причине.

"Это нужно делать для нашей собственной жизни и здоровья. Нам не нужны больницы на стадионах. 8

Давайте помнить - по-настоящему болит, когда мы теряем любимого человека", - сказал политик.

Президент подчеркнул, что меры безопасности, основанные на рекомендациях экспертов, правительство постоянно адаптирует к текущей ситуации, что является "рациональным и правильным".

"Сейчас я жду от правительства двух вещей. Во-первых, плана, основанного на рекомендациях экспертов не только о том, что делать сегодня, но и о том, какие меры безопасности будут приняты, если пандемия распространится в том или ином направлении. Этот план всегда можно дополнить и скорректировать. Во-вторых, я ожидаю конкретного разговора с общественностью, мы должны знать не только, что мы можем и не можем делать, но и почему одни меры необходимы, а другие, которые кажутся логичными, не нужны. "Это надо объяснить однозначно, чтобы не было неопределенности и разных интерпретаций", - сказал президент, обращаясь к правительству.