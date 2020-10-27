Скандал ⟩ В аэропорту Катара нашли брошенного младенца. Пассажирок раздели и обследовали

2 октября в туалете международного аэропорта Хамад в столице Катара Дохе был обнаружен брошенный младенец. Эта ситуация впоследствии привела к международному скандалу. Рассказываем, как развивались события.
Что случилось?
2 октября в аэропорту в Дохе сотрудники нашли в туалете младенца. В целях найти мать новорожденного был произведен осмотр пассажирок, вылетавших рейсом компании Qatar Airways из Дохи в Сидней, Австралия.
Как пишет BBC, женщинам приказали выйти из самолета и раздеться догола для медицинского освидетельствования. Ничего не объясняя, женщин привели к нескольким машинам скорой помощи и заставили пройти осмотр гинеколога. У них потребовали снять белье и обследовали их гениталии, пишет "Медуза" со ссылкой на Seven News.
Среди пассажирок, подвергшимся гинекологическому осмотру, были и 13 гражданок Австралии.
Реакция женщин
Один из пассажиров Вольфганг Бабек сообщил ABC, что женщины возвращались в салон самолета явно потрясенными и расстроенными, а одна девушка плакала, пишет BBC.
Вернувшиеся в самолет женщины поделились с Бабеком, что их привели к женщине-врачу, которая попросила их раздеться и пыталась прощупать матку и низ живота, чтобы узнать, могли ли они недавно родить, цитирует мужчину "Медуза" со ссылкой на The Guardian.
"[Осмотр] был невероятно агрессивным, я была в шоке", - заявила The New York Times пассажирка рейса QR 908 по имени Джессика.
Позиция Австралии
После возвращения в Австралию некоторые пассажирки рейса обратились в полицию. Австралийская полиция отчиталась, что знает об инциденте, а женщины, подвергшиеся осмотру, получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.
После того, как ситуацию осветили СМИ, министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что чрезвычайно обеспокоена сообщениями об инциденте в катарском аэропорту.
"Это небывалый случай. Я в жизни не слышала ни о чем подобном", - заявила Пэйн.
По ее мнению, говорить о сексуальном насилии в данном случен необоснованно, но речь безусловно идет о чрезвычайно оскорбительном обращении.
Власти Австралии запросили объяснения у властей Катара.
Заявление аэропорта
Как отмечает BBC, правительство Катара пока не прокомментировало случившееся. Подвергались ли аналогичному обращению пассажирки других рейсов, неизвестно.
Администрация аэропорта Хамад в свою очередь опубликовала заявление: "Медики выразили обеспокоенность здоровьем и благополучием только что родившей матери и попросили официальные лица установить ее личность до вылета. Людей, имевших доступ в зону аэропорта, где был обнаружен младенец, попросили помочь в дознании".
В сообщении аэропорта говорится, что ребенок жив и находится в безопасности. Роженицу пока найти не удалось.
Контекст
Как поясняет "Медуза", секс и рождение ребенка вне брака в Катаре считается преступлением, за это могут на год лишить свободы. Для мужчин мусульман также предусмотрены 100 ударов плетью, а для женатых - смертная казнь. В свою очередь женщин могут наказать даже в случае изнасилования, если они не докажут, что секс был без согласия. Незамужние женщины в Катаре вынуждены скрывать беременность, некоторые для родов стараются уехать, другие бросают младенцев.