Скандал ⟩ В аэропорту Катара нашли брошенного младенца. Пассажирок раздели и обследовали

Что случилось?

2 октября в аэропорту в Дохе сотрудники нашли в туалете младенца. В целях найти мать новорожденного был произведен осмотр пассажирок, вылетавших рейсом компании Qatar Airways из Дохи в Сидней, Австралия.

Как пишет BBC, женщинам приказали выйти из самолета и раздеться догола для медицинского освидетельствования. Ничего не объясняя, женщин привели к нескольким машинам скорой помощи и заставили пройти осмотр гинеколога. У них потребовали снять белье и обследовали их гениталии, пишет "Медуза" со ссылкой на Seven News.

Среди пассажирок, подвергшимся гинекологическому осмотру, были и 13 гражданок Австралии.

Реакция женщин

Один из пассажиров Вольфганг Бабек сообщил ABC, что женщины возвращались в салон самолета явно потрясенными и расстроенными, а одна девушка плакала, пишет BBC.

Вернувшиеся в самолет женщины поделились с Бабеком, что их привели к женщине-врачу, которая попросила их раздеться и пыталась прощупать матку и низ живота, чтобы узнать, могли ли они недавно родить, цитирует мужчину "Медуза" со ссылкой на The Guardian.

"[Осмотр] был невероятно агрессивным, я была в шоке", - заявила The New York Times пассажирка рейса QR 908 по имени Джессика. 6

Позиция Австралии

После возвращения в Австралию некоторые пассажирки рейса обратились в полицию. Австралийская полиция отчиталась, что знает об инциденте, а женщины, подвергшиеся осмотру, получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.

После того, как ситуацию осветили СМИ, министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что чрезвычайно обеспокоена сообщениями об инциденте в катарском аэропорту.

"Это небывалый случай. Я в жизни не слышала ни о чем подобном", - заявила Пэйн. 6

По ее мнению, говорить о сексуальном насилии в данном случен необоснованно, но речь безусловно идет о чрезвычайно оскорбительном обращении.

Власти Австралии запросили объяснения у властей Катара.

Заявление аэропорта

Как отмечает BBC, правительство Катара пока не прокомментировало случившееся. Подвергались ли аналогичному обращению пассажирки других рейсов, неизвестно.

Администрация аэропорта Хамад в свою очередь опубликовала заявление: "Медики выразили обеспокоенность здоровьем и благополучием только что родившей матери и попросили официальные лица установить ее личность до вылета. Людей, имевших доступ в зону аэропорта, где был обнаружен младенец, попросили помочь в дознании".

В сообщении аэропорта говорится, что ребенок жив и находится в безопасности. Роженицу пока найти не удалось. 6

Контекст