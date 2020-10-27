Правительство восстановит рабочую группу по поддержке бизнеса и работников

Рейрс заявил, что проактивное восстановление рабочей группы является позитивным и правильным шагом, потому что в случае введения новых ограничений из-за распространения Covid-19 государство сможет быстрее оказать поддержку тем отраслям, которые эти ограничения могут затронуть.

Как и весной, в нем примут участие представители государственного управления, различных отраслей и социальные партнеры.

Рейрс указал на то, что решения управляемой им рабочей группы весной принесли хорошие результаты. В общей сложности государство предоставило поддержку в размере 2 млрд евро, а с учетом доступности различных финансовых инструментов поддержка компаниям оценивается в 3 млрд евро. Рейрс добавил, что ряд финансовых инструментов, введенных в начале кризиса Covid-19, доступен до сих пор.