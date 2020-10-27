Вт, 27.10.2020
Мне кажется, из всего можно сделать работу, если ты профессионал в своем деле. Если ты знаешь, что делаешь, ты всегда заработаешь себе на жизнь. Андрей Чистяков, визажист
Андрей Чистяков, визажист

Правительство восстановит рабочую группу по поддержке бизнеса и работников

Янис Рейрс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было принято решение возобновить работу группы по поддержке бизнеса и работников во время кризиса Covid-19 под руководством министра финансов Яниса Рейрса, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Рейрс заявил, что проактивное восстановление рабочей группы является позитивным и правильным шагом, потому что в случае введения новых ограничений из-за распространения Covid-19 государство сможет быстрее оказать поддержку тем отраслям, которые эти ограничения могут затронуть.

Планируется, что первое заседание рабочей группы состоится на следующей неделе.

Как и весной, в нем примут участие представители государственного управления, различных отраслей и социальные партнеры.

Рейрс указал на то, что решения управляемой им рабочей группы весной принесли хорошие результаты. В общей сложности государство предоставило поддержку в размере 2 млрд евро, а с учетом доступности различных финансовых инструментов поддержка компаниям оценивается в 3 млрд евро. Рейрс добавил, что ряд финансовых инструментов, введенных в начале кризиса Covid-19, доступен до сих пор.

Последние новости

НАВЕРХ
Back