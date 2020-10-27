Правительство восстановит рабочую группу по поддержке бизнеса и работников

Во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было принято решение возобновить работу группы по поддержке бизнеса и работников во время кризиса Covid-19 под руководством министра финансов Яниса Рейрса, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Рейрс заявил, что проактивное восстановление рабочей группы является позитивным и правильным шагом, потому что в случае введения новых ограничений из-за распространения Covid-19 государство сможет быстрее оказать поддержку тем отраслям, которые эти ограничения могут затронуть.
Планируется, что первое заседание рабочей группы состоится на следующей неделе.
Рейрс указал на то, что решения управляемой им рабочей группы весной принесли хорошие результаты. В общей сложности государство предоставило поддержку в размере 2 млрд евро, а с учетом доступности различных финансовых инструментов поддержка компаниям оценивается в 3 млрд евро. Рейрс добавил, что ряд финансовых инструментов, введенных в начале кризиса Covid-19, доступен до сих пор.