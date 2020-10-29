В Восточной больнице пациент с Covid-19 провел в стационаре 65 дней

В Рижской Восточной клинической университетской больнице пациент с Covid-19 находился в стационаре 65 дней, рассказал на пресс-конференции член правления медучреждения Алексей Вишняков.
По его словам, данные о времени, проведенном в стационаре пациентами с Covid-19, очень отличаются, так как это может быть и один день, сообщает агентство LETA.
Однако, как указал Вишняков, при состоянии средней тяжести пациенты обычно проводят в стационаре до двух недель.
Напомним, в среду в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19.
Умер один пациент в возрастной группе от 80 до 90 лет. В целом в Латвии умерли 64 человека с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки госпитализировано 35 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Таким образом, число инфицированных Covid-19 в больницах достигло 197 человек, у 189 пациентов заболевание средней тяжести, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.
За минувшие сутки из больниц выписаны 18 человек. В целом за время пандемии на лечении в стационарах находилось 383 больных Covid-19 - эти данные включают и выздоровевших, и умерших.
За прошедшие сутки сделано 5105 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5395 человек, выздоровели 1406 человек.