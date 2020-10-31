Фото ⟩ Четвертый день RFW: Iveta Vecmane, Volga Vintage, Rock and Mouse, Selina Keer

Iveta Vecmane

Ивета Вецмане создает элегантные и классические силуэты, которые придают работам модного художника статус высококачественного и современного бренда женской моды. Коллекция Melanholija IV в основном сосредоточена на элементах мужского гардероба в женском мире, тем самым символически наделяя мужчин силой и броней. На сцене Riga Fashion Week были представлены силуэты пиджака и классических пальто, позаимствованных из мужского гардероба, а также белые рубашки, браслеты и другие детали.

Галерея: Четвертый день RFW - показ Иветы Вецмане MELANHOLIJA IV - THE GENTLEMAN

Volga Vintage

Новая коллекция By Volga посвящена событиям и системе мира 2020 года, призывая к борьбе с ними и принятию новой реальности, тем самым как бы "перезагружая". На создание коллекции Сергея Хатанзейского вдохновил всеми любимый фильм "Матрица".

Галерея: Четвертый день RFW - показ Volga Vintage

Rock and Mouse

Rock and Mouse - созданный в Латвии бренд детской одежды, выступающий за свободу, движение и улыбки. Бренд создает одежду и аксессуары для мальчиков и девочек от рождения до примерно 6 лет, используя в коллекциях принты, выполненные совместно с латвийскими художниками. Rock and Mouse работает с убеждением, что "практично" не всегда означает "скучно".

Галерея: Четвертый день RFW - показ Rock and Mouse

Selina Keer

После многих лет сотрудничества и проектов дизайнер создала собственную линию SELINA KEER, с которой дебютировала на Riga Fashion Week SS20. Романтический минимализм и элегантность - это почерк и ДНК бренда.