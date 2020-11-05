Первое очко "Зенита", неудача "Краснодара" и лёгкая прогулка "Ювентуса"

Группа Е

Челси - Ренн 3:0

Севилья - Краснодар 3:2

Лондонский "Челси" у себя дома уверенно обыграл французский "Ренн". Уже по итогам первого тайма перед французами стояла практически невыполнимая задача - "Ренн" остался вдесятером и проигрывал со счётом 0:2. Оба мяча с 11-метровой отметки забил Тимо Вернер. Практически сразу после перерыва свой мяч забил второй нападающий "Челси" Тэмми Абрахам.

Отметим, что в этом матче лондонцам не мог помочь полузащитник Кай Хаверц, который накануне заразился коронавирусом.

В другом матче группы "Краснодар" на выезде уступил "Севилье", ведя 2:0 и отыграв второй тайм в большинстве. Счёт в матче открыл нападающий "быков" Магомед-Шапи Сулейманов. На 21-й минуте пенальти в ворота "Севильи" успешно реализовал форвард Маркус Берг, а затем забивала только команда из Испании.

На 42-й минуте полузащитник Иван Ракитич сократил отставание в счёте. На 69-й минуте нападающий Юссеф Эн-Несири сравнял счёт, а через 3 минуты Эн-Несири оформил дубль и принёс хозяевам победу.

После трёх туров "Челси" и "Севилья" имеют в своём активе по 7 очков и лидируют в группе. "Ренн" и "Краснодар" набрали по одному баллу.

Группа F

Зенит - Лацио 1:1

Брюгге - Боруссия Дортмунд 0:3

Санкт-Петербургский "Зенит" набрал первое очко в матче Лиги чемпионов, сыграв дома вничью с римским "Лацио". На 32-й минуте встречи счёт открыл полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, а на 82-й минуте, счёт сравнял нападающий "Лацио" Фелипе Кайседо.

Дубль норвежца Эрлинга Холанда помог "Боруссии" обыграть "Брюгге". Ещё один гол за немецкую команду забил Торган Азар.

После трёх туров "Зенит" с одним очком занимает четвёртое место в группе. Бельгийский "Брюгге" идёт на третьем месте (4 очка), а возглавляют группу "Лацио" (5 очков) и "Боруссия" (6 очков).

Группа G

Барселона - Динамо Киев 2:1

Ференцварош - Ювентус 1:4

В группе G в этот вечер обошлось без сенсаций. Фавориты группы "Ювентус" и "Барселона" одержали победы в своих матчах. Каталонцы не без проблем, но всё-таки обыграли киевское "Динамо" - 2:1. Счёт уже на пятой минуте открыл Лионель Месси с пенальти, а на на 65-й минуте встречи второй гол "Барселоны" забил Жерар Пике. Киевляне на 75-й минуте ответили голом Виктора Цыганкова.

В другом матче группы "Ювентус" на выезде разгромно обыграл "Ференцварош". Дублем отметился испанец Альваро Мората, ещё по голу в ворота венгерского клуба отправили Пауло Дибала и Лаша Двали, забивший в свои ворота. Гол престижа для венгерской команды на счету Франка Боли.

Группа H

Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед 2:1

РБ Лейпциг - ПСЖ 2:1

Первую победу на групповом этапе одержал турецкий "Истанбул", который дома неожиданно обыграл "Манчестер Юнайтед". На 16-й минуте счёт в матче открыл Демба Ба, а на 40-й минуте встречи хозяева удвоили преимущество - гол на счету Эдина Вишчи. Спустя всего три минуты "красные дьяволы" отквитал один гол усилиями француза Антони Марсьяля. Более команды голов не забивали.

Неожиданно завершился и второй матч в группе H, в котором "ПСЖ" на выезде проиграл "РБ Лейпцигу". На 6-й минуте счёт в матче открыл полузащитник парижан Анхель Ди Мария, а на 41-й минуте хавбек "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку сравнял счёт. На 57-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота парижан, который успешно реализовал форвард немецкой команды Эмиль Форсберг.

Таким образом, "РБ Лейпциг" набрав 6 очков поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы Н. Столько же очков у "МЮ", который лидирует в группе. "ПСЖ" с тремя очками занимает третье место. Замыкает группу "Истанбул" (3 очка).