На следующий день после объявления о выходе из партии политик потерял должность советника министра

Хотя на веб-сайте Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) по-прежнему указано, что Мичеревскис является советником министра по отраслевым коммуникациям, он распространил информацию в социальных сетях, которую он получил от Министерства.

"Я только что получил деньги от VARAM с обоснованием - это окончательный расчет. И мне казалось, что я был там потому, что хорошо пишу речи, а не потому, что являюсь членом партии "Для развития Латвии", - пишет Мичеревскис на сайте микроблогов Twitter.

Как агентству LETA подтвердила советник Пуце по коммуникациям и связям с общественностью Агнесе Варпиня, Мичеревскис освобожден от должности. Что касается причин увольнения, она ответила:

"Член Кабинета министров может расторгнуть контракт с консультативным должностным лицом или сотрудником в любое время без указания причин расторжения".

Как сообщил LETA Мичеревскис, в настоящее время у него нет планов политических действий. Он получил поздравления от нескольких политических сил за его решение уйти из "Для развития Латвии" и приглашения присоединиться к другим партиям, но в настоящий момент он не воспринимает эти предложения всерьез.

Мичеревскис уверен, что в ближайшее время не пойдет ни в какие партии.

У него запланирована встреча с Мартиньшем Коссовичем, лидером партии "Для развития/За!" (Attīstībai/Par), "Прогрессивные" (Progresīvie), чтобы обсудить дальнейшую деятельность фракции.

Политик планирует продолжить работу в этой фракции и поддерживать мэра Риги Мартиньша Стакиса (APP).

Ранее Марис Мичеревскис в соцсетях объявил о выходе из партии "Для развития Латвии" (Latvijas attīstībai). По его словам, он не хочет принимать участие "в политических интригах и продвижении бизнес-интересов".