Служебные обязанности Пуце временно будет исполнять Пабрикс

Как агентство LETA проинформировали в бюро премьера, Кариньш в четверг подписал распоряжение, которым принимает отставку Пуце, таким образом, 12 ноября стало последним днем работы в должности министра.

В свою очередь с пятницу, 13 ноября, исполняющим обязанности министра защиты среды и регионального развития назначен Пабрикс, он будет исполнять эти обязанности до тех пор, пока не будет утвержден новый министр защиты среды и регионального развития.

Напомним, решение уйти в отставку Пуце принял после заявления своего бывшего товарища по партии Мариса Мичеревскиса о том, что Пуце просил у него пропуск депутата Рижской думы на автостоянку.

"Я допустил ошибку. Мне стыдно, что я так поступил, перед латвийским обществом и моими коллегами по партии, перед семьей и друзьями", - заявил Пуце, добавив, что приносит искренние извинения, сожалеет о своем поступке и готов нести за него ответственность.

Сложившаяся ситуация мешает ему полноценно выполнять обязанности министра, поэтому Пуце сегодня подал премьер-министру Кришьянису Кариньшу прошение об отставке.

"Я не хочу и без того в сложной политической среде уменьшить доверие общества, потому что только и единственно при поддержке и понимании общества государство способно развиваться и преодолевать трудности", - считает Пуце.

В прошлый вторник в передаче Латвийского телевидения "Один на один" депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который ранее вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", утверждал, что Пуце просил его достать пропуск депутата Рижской думы на автостоянку.

Пуце сначала отрицал, что после того, как перестал быть депутатом думы, когда-либо пытался получить пропуск, и называл произошедшее шуткой.

Мичеревскис на прошлой неделе заявил о выходе из партии, так как для него неприемлемы закулисные торги лидеров "Для развития Латвии", которые защищают "неудачно работающего" министра здравоохранения Илзе Винькеле.