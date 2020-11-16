Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года

Василиса Володина - популярная российская телеведущая и известный астропсихолог. Ее прогнозы всегда содержат полезные советы и простые рекомендации на все случаи жизни. Старайтесь им следовать, чтобы не терять удачу на пути к успеху.
Нас ожидает идеальное для работы время, в которое многие ощутят прилив энергии и уверенности. На этой неделе желательно избавиться от вещей, которые разрушают энергетику. Это поможет избежать неудач и проблем, дольше оставаться активными, выполнять больше дел.
Овен
В середине ноября Овнам стоит быть осторожнее и не идти на конфликты с окружающими. Нужно оставаться позитивными и оптимистичными и не отвечать врагам и недоброжелателям на их выпады. На этой неделе можно совершать дорогостоящие покупки, решать важные проблемы дома, делать перестановку мебели. Главное - не торопиться с решениями, и тогда все будет в полном порядке.
Телец
Тельцам удастся оставить у окружающих приятное впечатление о себе. Звезды и планеты подарят им удачу в любовной сфере. У Тельцов могут появиться также новые друзья, полезные знакомые, соратники.
Даже если неделя покажется трудной, нужно не переставать действовать.
Звезды хотят, чтобы Тельцы больше думали о перспективах, о новых возможностях.
Близнецы
Близнецам стоит поменьше общаться с самовлюбленными людьми, от которых на этой неделе не дождаться ни помощи, ни моральной поддержки. Во многих сферах жизни произойдет долгожданный сдвиг. В финансовой и любовной сфере дела пойдут в гору, появится мотивация. Звезды находятся в гармонии с планетами, поэтому можно смело переводить любовные отношения на новый уровень, заниматься поиском любви, посвящать больше времени работе и творчеству. Не стоит засиживаться в зоне комфорта. Пришла пора действовать.
Рак
Середина ноября - время общения, когда можно найти общий язык с самыми сложными людьми. В любви и сфере общения проблем у Раков не предвидится вовсе, а вот в финансовых делах нужно будет постараться, чтобы получить позитивный результат. Звезды хотят, чтобы представители данного знака больше верили в себя и в свой успех.
Не стоит надеяться на чудо.
Лев
Львы - одни из самых эмоциональных людей по знаку Зодиака, и с ними порой сложно ужиться. На этой неделе звезды помогут им находить общий язык с окружающими. Ни в коем случае нельзя конфликтовать и навязывать людям свою волю, свои правила и настроение. Если Львы почувствуют прилив злости и раздражения, им лучше на время остаться в уединении, чтобы никого не задеть своими эмоциональными всплесками. С 16 по 22 ноября отлично успокаивать нервы будут домашние дела.
Дева
Девам на этой неделе необходимо сфокусироваться на любовной сфере - направить всю свою энергию на поиски своей половинки или на то, чтобы сделать жизнь близкого человека лучше. В конце недели Дев ожидают резкие перепады настроения из-за перехода Весов в знак Скорпиона. Это может негативно сказаться на удаче.
Весы
У каждого человека свой темперамент, и у каждого темперамента своя энергетика. На этой неделе будет очень везти Весам-холерикам, так как люди данного типа характера не дают себя в обиду. В работе Весам лучше взять все самое лучшее от флегматиков. Сейчас им нужны усидчивость и желание работать. Нельзя лениться и перекладывать ответственность на других. В конце недели можно будет отвлечься от рутины, сходить куда-нибудь с друзьями , любимыи человеком или собрать у себя дома друзей и близких.
Скорпион
В период с 16 по 22 ноября нельзя откладывать на потом важные дела. Звезды хотят, чтобы Скорпионы помогали близким, проявляли больше доброты. Энергетика человека во многом зависит от настроения окружающих его людей. Если быть дружелюбными, можно напитаться созидательной энергией. В финансовой и деловой сфере у Скорпионов все будет спокойно.
Стрелец
Стрельцам необходимо пристально следить за тем, чтобы у них не было переизбытка отрицательных эмоций. В противном случае дела начнут срываться, настроение резко упадет, а удача отвернется. Поддержать позитивный настрой и усилить биополе представителям этого знака Зодиака поможет общение с позитивными людьми, своевременный отдых или любимое хобби. На этой неделе нельзя переутомляться.
Козерог
Козерогам стоит пореже общаться с эгоистичными людьми, на которых нельзя положиться, ведь они могут врать и притворяться друзьями. Рассчитывать надо только на себя, а также на самых близких людей, которые точно не обманут ради личной выгоды. Кроме того, как уверяет астролог, сейчас в приоритете у Козерогов должна быть скромность:
Водолей
На этой неделе жизнь многих Водолеев кардинально изменится в лучшую сторону. Не стоит думать, что трудности и неприятности - это проклятье. Сейчас любые преграды эти люди могутрассматривать как попытку Вселенной помочь им скорректировать свой путь к мечте. Творческих представителей данного знака Зодиака ожидают новые взлеты. Интеллектуальный труд будет очень продуктивным, так что сейчас не время отдыхать.
Рыбы
Представителям этого знака зодиакального круга астролог советует не бояться просить окружающих о помощи в делах и работе. В этом нет ничего постыдного. Более того, многие постараются помочь Рыбам бескорыстно. Это будет спокойная для них неделя, наполненная добром и позитивом. В любви Рыб ждет большая удача, причем как одиноких, так и тех, кто уже в отношениях.