Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года

Нас ожидает идеальное для работы время, в которое многие ощутят прилив энергии и уверенности. На этой неделе желательно избавиться от вещей, которые разрушают энергетику. Это поможет избежать неудач и проблем, дольше оставаться активными, выполнять больше дел.

Овен

В середине ноября Овнам стоит быть осторожнее и не идти на конфликты с окружающими. Нужно оставаться позитивными и оптимистичными и не отвечать врагам и недоброжелателям на их выпады. На этой неделе можно совершать дорогостоящие покупки, решать важные проблемы дома, делать перестановку мебели. Главное - не торопиться с решениями, и тогда все будет в полном порядке.

Телец

Тельцам удастся оставить у окружающих приятное впечатление о себе. Звезды и планеты подарят им удачу в любовной сфере. У Тельцов могут появиться также новые друзья, полезные знакомые, соратники.

Даже если неделя покажется трудной, нужно не переставать действовать.

Нельзя впускать в свою душу эмоциональный мусор, например, обиды и сожаления о прошлом.

Звезды хотят, чтобы Тельцы больше думали о перспективах, о новых возможностях.

Близнецы

Близнецам стоит поменьше общаться с самовлюбленными людьми, от которых на этой неделе не дождаться ни помощи, ни моральной поддержки. Во многих сферах жизни произойдет долгожданный сдвиг. В финансовой и любовной сфере дела пойдут в гору, появится мотивация. Звезды находятся в гармонии с планетами, поэтому можно смело переводить любовные отношения на новый уровень, заниматься поиском любви, посвящать больше времени работе и творчеству. Не стоит засиживаться в зоне комфорта. Пришла пора действовать.

Рак

Середина ноября - время общения, когда можно найти общий язык с самыми сложными людьми. В любви и сфере общения проблем у Раков не предвидится вовсе, а вот в финансовых делах нужно будет постараться, чтобы получить позитивный результат. Звезды хотят, чтобы представители данного знака больше верили в себя и в свой успех.

На этой неделе все будет подчиняться простому закону: "если хочется больше денег, нужно больше работать".

Не стоит надеяться на чудо.

Лев

Львы - одни из самых эмоциональных людей по знаку Зодиака, и с ними порой сложно ужиться. На этой неделе звезды помогут им находить общий язык с окружающими. Ни в коем случае нельзя конфликтовать и навязывать людям свою волю, свои правила и настроение. Если Львы почувствуют прилив злости и раздражения, им лучше на время остаться в уединении, чтобы никого не задеть своими эмоциональными всплесками. С 16 по 22 ноября отлично успокаивать нервы будут домашние дела.

Дева