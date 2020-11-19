Чт, 19.11.2020
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Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
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  • Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ВИДЕО ⟩ Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский теннисист Даниил Медведев добился неожиданной победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира АТР в Лондоне.

24-летний Медведев, который занимает 4-е место в мировом рейтинге, добился победы над сербом со счётом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. В личных встречах игроков установилось равенство - 3:3.

Ранее на групповом этапе Медведев обыграл немца Александра Зверева и поэтому добился досрочного выхода в полуфинал, где сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с греком Стефаносом Циципасом.

Даниил Медведев стал первым представителем России за 11 лет, которому удалось выйти в полуфинал Итогового турнира ATP. В 2009 году в полуфинале играл Николай Давыденко, который в итоге завоевал титул.

Итоговый турнир ATP в Лондоне завершится 22 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 5,7 миллиона долларов.

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