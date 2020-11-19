Официально подтвержден быстрый домашний тест на Covid-19

Хотя Управление приняло уже сотни различных тестов на Covid-19, некоторые из которых также можно проводить дома, для этих ранних тестов либо требуется специалист, либо образцы должны быть отправлены в лабораторию. Новый тест - первый, который можно провести полностью в домашних условиях без помощи специалистов.

"Этот новый метод тестирования - важный прорыв в диагностике, который может повлиять на пандемию и снизить распространение болезни", - прокомментировал Стивен Хан из Управления по контролю за продуктами и лекарствами.

Чтобы выполнить этот тест, человек должен сначала взять образцы слизи из обеих ноздрей. Это можно сделать, отклонив голову назад и вставив ватную палочку в ноздрю до упора. Испытатели говорят, что эта процедура безболезненна, но может быть довольно неприятной. После получения образцов человек должен поместить ватный тампон во флакон и встряхнуть его. Затем флакон следует вставить в устройство с питанием через батарейки и с дисплеем. Через полчаса на дисплее появятся результаты теста.

Человек должен будет сообщить результаты теста своему семейному врачу, который затем сообщит их соответствующим экспертам в области здравоохранения.

Тест предназначен для людей от 14 лет, у которых есть подозрения на заражение коронавирусом. Детям до 14 лет тест необходимо будет проходить под руководством профессионалов.

По данным Lucira Health, создавшей новый тест, он точен в 94-98% случаев.

Этот тест специальным методом определяет генетический материал вируса SARS-CoV-2. Этот метод похож на тот, который используют эксперты, но, по данным The New York Times, немного менее точен.