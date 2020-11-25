ВИДЕО ⟩ Силач использовал вместо штанги двух людей

Британский пауэрлифтер Эдди Холл, которого в прошлом называли самым сильным человеком планеты, в Instagram опубликовал видео со своей необычной тренировки.
32-летний Холл продемонстрировал свою силу, использовав на тренировке двоих мужчин вместо штанги. Как видно из ролика, силач смог целых семь раз поднять необычный груз.
"Нет гантелей дома? Тогда просто используйте членов семьи", - написал в комментарии британец.
Эдди Холл в 2016 году стал первым в мире человеком, которому удалось поднять штангу весом в 500 килограммов. Год спустя британец завоевал звание самого сильного человека планеты.
В данный момент силач изменил режим тренировок и готовится к боксёрскому поединку с Хафтором Бйорнссоном, который должен пройти в декабре 2021 года.