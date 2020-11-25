ВИДЕО ⟩ Силач использовал вместо штанги двух людей

32-летний Холл продемонстрировал свою силу, использовав на тренировке двоих мужчин вместо штанги. Как видно из ролика, силач смог целых семь раз поднять необычный груз.

"Нет гантелей дома? Тогда просто используйте членов семьи", - написал в комментарии британец.

Эдди Холл в 2016 году стал первым в мире человеком, которому удалось поднять штангу весом в 500 килограммов. Год спустя британец завоевал звание самого сильного человека планеты.