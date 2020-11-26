Около 100 случаев: вспышка Covid-19 в частном центре социального ухода в Риге

Она сообщила, что тесты на Covid-19 сдали как персонал, так и клиенты центра. В соответствии с результатами тестирования инфицированные были полностью отделены от остальных.

В настоящее время как работники, так и клиенты центра по большей части болеют бессимптомно. 8

Работа в центре социального ухода продолжается. За инфицированными клиентами продолжают ухаживать те сотрудники центра, у которых также выявлен Covid-19. Журавлева подчеркнула, что иначе было бы невозможно обеспечить услуги центра социального ухода.

По ее словам, центр работает с соблюдением всех требований безопасности, установленных Кабинетом министров. После выявления очага инфекции работники центра стали использовать специальные комбинезоны.