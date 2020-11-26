Около 100 случаев: вспышка Covid-19 в частном центре социального ухода в Риге

В рижском частном центре социального ухода Liepa Covid-19 заразились около 100 клиентов и работников, сообщила агентству LETA председатель правления учредившего этот центр общества Dzintarkrasta serviss Марика Журавлева.
Она сообщила, что тесты на Covid-19 сдали как персонал, так и клиенты центра. В соответствии с результатами тестирования инфицированные были полностью отделены от остальных.
Работа в центре социального ухода продолжается. За инфицированными клиентами продолжают ухаживать те сотрудники центра, у которых также выявлен Covid-19. Журавлева подчеркнула, что иначе было бы невозможно обеспечить услуги центра социального ухода.
По ее словам, центр работает с соблюдением всех требований безопасности, установленных Кабинетом министров. После выявления очага инфекции работники центра стали использовать специальные комбинезоны.
Согласно информации на сайте общества Dzintarkrasta serviss, оно начало свою деятельность 26 марта 2006 года и имеет два структурных подразделения - дневной центр Liepa, где помощь оказывается людям с диагнозом деменция, а также центр социального ухода - пансионат Liepa, где услуги социального ухода и реабилитации предоставляются лицам пенсионного возраста и людям с 1-й или 2-й группой инвалидности, достигшим 18-летнего возраста.