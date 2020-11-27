За сутки выявлено 637 новых случаев Covid-19, два человека скончались

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 75 лет и от 80 до 85 лет. До сих пор в Латвии умерло 190 зараженных новым коронавирусом людей.

За прошедшие сутки сделано 7193 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 15 808 человек, сейчас болеют 12 403 человека, выздоровевшими считаются 1719 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в больницах сейчас находятся 496 пациентов с Covid-19. В минувшие сутки госпитализировано 63 человека, 36 больных находятся в тяжелом состоянии.

В последние сутки из больниц выписаны 46 человек.