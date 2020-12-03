Первая победа "Краснодара", позор "Зенита" и покер Жиру

Группа Е

Краснодар - Ренн 1:0

Севилья - Челси 0:4

Четыре мяча французского нападающего "Челси" Оливье Жиру принесли лондонцам уверенную выездную победу над "Севильей".

В параллельном матче "Краснодар" у себя дома одержал первую победу на групповом этапе, победив французский "Ренн". Единственный гол в матче на 71-й минуте забил Маркус Берг.

Стоит отметить, что "Краснодар" прервал серию без побед российских клубов в еврокубках, которая длилась на протяжении 17 матчей.

Победа в этом матче гарантировала "Краснодару" третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы. "Челси" в пяти матчах набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. "Севилья" с десятью очками распологается на втором месте.

🔝 Жиру - самый возрастной автор хет-трика (и покера) в эпоху #ЛигаЧемпионов



⚽️ 8'

⚽️ 54'

⚽️ 74'

⚽️ 83' пен pic.twitter.com/oOvotv5bwR — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 2, 2020

Группа F

Боруссия Дортмунд - Лацио 1:1

Брюгге - Зенит 3:0

Счёт в матче "Боруссии" и "Лацио" открыл защитник дортмундцев Рафаэл Геррейру. На 67-й минуте Чиро Иммобиле сравнял счёт, реализовав пенальти.

В другом матче группы "F" питерский "Зенит" разгромно проиграл "Брюгге" и потерял шансы на выход в Лигу Европы. Голами в составе бельгийской команды отметились Шарль Де Кетеларе, Ханс Ванакен и Ноа Ланг.

После пяти туров "Боруссия" имеет в своём активе 10 очков, "Лацио" идёт на втором месте (9 очков), а "Брюгге" с семью очками занимает третью строчку. "Зенит", набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в группе.

Группа G

Ференцварош - Барселона 0:3

Ювентус - Динамо Киев 3:0

С одинаковым счётом закончились матчи группы "G". Туринский "Ювентус" у себя дома легко разделался с киевским "Динамо" благодаря голам Федерико Кьезы, Криштиану Роналду и Альваро Мораты. В другом матче "Барселона" на выезде легко обыграла венгерский "Ференцварош" - голы на счету Антуана Гризманна, Мартина Брейтуэйта и Усмана Дембеле.

"Барселона" (15 очков) и "Ювентус" (12 очков) уже обеспечили себе выход в плей-офф, а в активе киевского "Динамо" и "Ференцвароша" по одному очку и они поборются за путёвку в Лигу Европы.

Группа H

Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг 3:4

Манчестер Юнайтед - ПСЖ 1:3

Дубль Неймара помог ПСЖ добиться выездной победы над "МЮ". Также в ворота "манкунианцев" гол забил защитник Маркиньос. Единственный мяч в составе английской команды провёл Маркус Рашфорд.

🔴 Маркус Рэшфорд догнал Эрлинга Холанна во главе списка бомбардиров ⚽⚽⚽⚽⚽⚽#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/joTEGBo710 — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 2, 2020

Самый результативный матч вечера прошёл в Стамбуле, где было забито аж семь мячей. В составе хозяев хет-трик сделал Ирфан Джан Кахвечи, а за "РБ Лейпциг" забивали Юссуф Поульсен, Норди Мукиэле, Даниэль Ольмо и Александр Сёрлот, который принёс гостям победу в компенсированное время встречи.