В Тарту женщина родила прямо в фойе больницы

Это случилось 23 ноября днем, когда сотрудница информационного зала Клиники Тартуского университета Мирьям Лехисте заметила одну пару - беременную женщину и поддерживающего ее сзади мужчину, который кричал: "Нам срочно нужна помощь, малыш вот-вот родится!"

Мирьям Лехисте успела сказать им, что рожать надо идти через отделение неотложной помощи. Но муж ответил, что туда они уже не успеют. Мирьям Лехисте схватила телефон и передала бригаде неотложной медицинской помощи срочное сообщение, затем взяла роллатор - она сама человек с ограниченной подвижностью - и поспешила посмотреть, как себя чувствует роженица. Она обнаружила ее за дверью туалета.

"Прислонитесь к стене и возьмитесь за ручки роллатора, я поставлю его на тормоз и он никуда не уедет, - говорила Мирьям Лехисте роженице. - Еще немного потерпите, он вот-вот выйдет".

Мирьям Лехисте - 70 лет, у нее есть сын и дочь, а также четыре внука. Каждая женщина, которая рожала, помнит появление на свет своего малыша. Если бы бригаде неотложной медицинской помощи потребовалось на десять секунд дольше, чтобы добраться до роженицы, то в самый ответственный момент ребенок оказался бы в руках Мирьям Лехисте. Но медики успели вовремя и роды приняла медсестра.

"Это был малыш с таким звонким голосом, - вспоминает сотрудница информационного зала. - Иногда же бывает, что первые вздохи и голос как будто хриплый. Но этот ребенок точно получил красивый певческий голос".

Мать повезли из фойе в родильное отделение так, что ребенок лежал у нее на груди.

Сирье Кывермяги, которая 25 лет проработала акушеркой, говорит, что если бы они могли точно предсказать, когда женщина должна прибыть в больницу на роды, это бы сильно упростило жизнь.

"Мы бы смогли тогда планировать работу. Увидели бы, что рожениц много, и позвали бы персонал на помощь, а если время не пришло - отпустили бы некоторых работников домой, - фантазирует она. - Некоторым женщинам дано, что ни рожают сразу. Инстинкт материнской любви просыпается и все тело реагирует на это".

По словам акушерки, иногда случается так, что женщина рожает в машине скорой помощи или по дороге из отделения неотложной помощи в родильное отделение или на входе в родильную комнату. Все дети, которые выбрали именно такой момент для появления на свет, в основном здоровы.

Общий совет для тех, кто рожает в первый раз: в больницу нужно ехать тогда, когда схватки становятся регулярными и с интервалом в пять минут. Но если первые роды были быстрыми, то весьма вероятно, что следующие пройдут еще быстрее.

По словам руководителя отделения Клиники неотложной медицинской помощи Анники Ууэ, такие сверхбыстрые роды - редкость.

"В таких ситуациях мы делаем все возможное, чтобы появление на свет нового человека было максимально безопасным. Мирьям Лехисте повела себя чрезвычайно быстро и правильно, это заслуживает похвалы!"