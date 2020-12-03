В Тарту женщина родила прямо в фойе больницы

Таких историй, когда пришедшая рожать женщина вместе со своим мужем заходит через парадную дверь в больницу, а дальше ни шагу и ребенок рождается прямо в фойе, происходят не каждый день. Особенно в Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Это случилось 23 ноября днем, когда сотрудница информационного зала Клиники Тартуского университета Мирьям Лехисте заметила одну пару - беременную женщину и поддерживающего ее сзади мужчину, который кричал: "Нам срочно нужна помощь, малыш вот-вот родится!"
Мирьям Лехисте успела сказать им, что рожать надо идти через отделение неотложной помощи. Но муж ответил, что туда они уже не успеют. Мирьям Лехисте схватила телефон и передала бригаде неотложной медицинской помощи срочное сообщение, затем взяла роллатор - она сама человек с ограниченной подвижностью - и поспешила посмотреть, как себя чувствует роженица. Она обнаружила ее за дверью туалета.
"Прислонитесь к стене и возьмитесь за ручки роллатора, я поставлю его на тормоз и он никуда не уедет, - говорила Мирьям Лехисте роженице. - Еще немного потерпите, он вот-вот выйдет".
Мирьям Лехисте - 70 лет, у нее есть сын и дочь, а также четыре внука. Каждая женщина, которая рожала, помнит появление на свет своего малыша. Если бы бригаде неотложной медицинской помощи потребовалось на десять секунд дольше, чтобы добраться до роженицы, то в самый ответственный момент ребенок оказался бы в руках Мирьям Лехисте. Но медики успели вовремя и роды приняла медсестра.
"Это был малыш с таким звонким голосом, - вспоминает сотрудница информационного зала. - Иногда же бывает, что первые вздохи и голос как будто хриплый. Но этот ребенок точно получил красивый певческий голос".
Сирье Кывермяги, которая 25 лет проработала акушеркой, говорит, что если бы они могли точно предсказать, когда женщина должна прибыть в больницу на роды, это бы сильно упростило жизнь.
"Мы бы смогли тогда планировать работу. Увидели бы, что рожениц много, и позвали бы персонал на помощь, а если время не пришло - отпустили бы некоторых работников домой, - фантазирует она. - Некоторым женщинам дано, что ни рожают сразу. Инстинкт материнской любви просыпается и все тело реагирует на это".
По словам акушерки, иногда случается так, что женщина рожает в машине скорой помощи или по дороге из отделения неотложной помощи в родильное отделение или на входе в родильную комнату. Все дети, которые выбрали именно такой момент для появления на свет, в основном здоровы.
По словам руководителя отделения Клиники неотложной медицинской помощи Анники Ууэ, такие сверхбыстрые роды - редкость.
"В таких ситуациях мы делаем все возможное, чтобы появление на свет нового человека было максимально безопасным. Мирьям Лехисте повела себя чрезвычайно быстро и правильно, это заслуживает похвалы!"
23 ноября в Клинике Тартуского университета родилось шесть детей: три мальчика и три девочки.