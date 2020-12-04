Ребенок родился с антителами к Covid-19: его мама переболела во время беременности

Недавно женщина родила сына Олдрина и все сомнения рассеялись, ведь мальчик появился на свет не только полностью здоровым, но и с выработанными антителами к вирусам SARS-CoV-2 и Covid-19.

"Моя беременность и роды прошли гладко, несмотря на то, что в первом триместре я заболела Covid-19. Известно, что этот период беременности очень нестабилен. Я счастлива, что сейчас у меня есть Олдрин, и мы полностью здоровы. Я рада, что мое приключение с Covid-19 закончилось", - сказала Неи Чен.

По данным Business Insider, ее история - это дополнение к серии исследований, изучающих возможность передачи Covid-19 от матери своему ребенку, а также возможность того, что в этой ситуации у ребенка может развиться иммунитет к этой болезни.

Во время небольших исследований уже изучали возможность того, что матери с Covid-19 могут передавать антитела к вирусу своему ребенку. В одном исследовании, проведенном в марте, изучались шесть беременных женщин, инфицированных Covid-19. Все женщины рожали в маске для лица и были изолированы сразу после родов.

С одной стороны, это неудивительно, ведь антитела, как правило, защищают эмбрион от инфекционных заболеваний.

"Вот почему врачи рекомендуют делать некоторые вакцины женщине во время беременности", - говорит педиатр Джессика Медена.

Тем не менее, необходимо провести несколько исследований, чтобы понять, как это заболевание влияет на уровень антител в организме.