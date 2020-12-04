В лесах Рижского самоуправления елки рубить нельзя

В рижских лесах мало елей, их удельный вес не превышает 10%, и в основном они посажены руками человека.

Если бы в рижских лесах было разрешено рубить елки, то уже через два года маленьких елочек в них не осталось бы совсем, подчеркнула Дреймане.

В декабре и январе инспекторы и лесники Rīgas meži будут внимательно следить за всеми лесами, принадлежащими Рижскому самоуправлению. Многие посадки молодых деревьев оборудованы камерами видеонаблюдения, чтобы предотвратить кражи.

Жителям предлагается прогуляться и провести время в лесу. Однако, при желании срубить елку к празднику, необходимо выяснить, кому принадлежит конкретный лес, и согласовать вырубку елок с его владельцем.