В лесах Рижского самоуправления елки рубить нельзя

Рубить рождественские елочки в лесах Rīgas meži запрещено, сообщила агентству LETA представитель предприятия Элизабете Рония Дреймане.
В рижских лесах мало елей, их удельный вес не превышает 10%, и в основном они посажены руками человека.
Если бы в рижских лесах было разрешено рубить елки, то уже через два года маленьких елочек в них не осталось бы совсем, подчеркнула Дреймане.
В декабре и январе инспекторы и лесники Rīgas meži будут внимательно следить за всеми лесами, принадлежащими Рижскому самоуправлению. Многие посадки молодых деревьев оборудованы камерами видеонаблюдения, чтобы предотвратить кражи.
Компания рекомендует скачать приложение Latvijas valsts meži "LVM GEO Mobile", где с помощью различных карт можно спланировать маршрут поиска елок, а также убедиться, что вырубка елки не планируется в частном лесу или на территории, находящейся в ведении Рижского и других самоуправлений.