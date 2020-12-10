Кампания "Останови ложь!" ⟩ Пневмонолог RAKUS: врачей никто не заставляет молчать о Covid-19

Учитывая, что число пациентов с Covid-19, нуждающихся в стационарном лечении, продолжает расти, в Рижской Восточной клинической университетской больнице "Гайльэзерс" были открыты три дополнительных отделения для лечения вирусной инфекции, одно из них - 86-е отделение опасных инфекций.

В этом эпизоде опровергается миф о том, что если бы врачи могли говорить, они бы заявили, что такого вируса, как SARS-CoV-2, или Covid-19, - не существует. Это ложное мнение опровергает Инга Вилмане, глава 86-го отделения, которая ежедневно лечит десятки больных Covid-19.

Видео: Кампания "Останови ложь!"

"Врачи, как и другие люди, видят и слышат, что происходит в социальных сетях. Распространяется информация, которой по непонятным мне причинам часть сообщества верит - что врачам якобы запрещено говорить об этом [Covid-19], а если бы и разрешили, то они сказали бы, что такой инфекции не существует. Это абсолютная ложь. Эта новость настолько абсурдна, что даже нечего комментировать. Если вы спросите меня прямо сейчас, сталкиваемся ли мы с этой инфекцией, то мой ответ - да.