Кампания "Останови ложь!" ⟩ Пневмонолог RAKUS: врачей никто не заставляет молчать о Covid-19

В рамках кампании "Останови ложь!" Рижская Восточная клиническая университетская больница продолжает опровергать мифы и ложные утверждения, высказанные в адрес врачей и связанные с лечением пациентов с Covid-19.
Учитывая, что число пациентов с Covid-19, нуждающихся в стационарном лечении, продолжает расти, в Рижской Восточной клинической университетской больнице "Гайльэзерс" были открыты три дополнительных отделения для лечения вирусной инфекции, одно из них - 86-е отделение опасных инфекций.
В этом эпизоде опровергается миф о том, что если бы врачи могли говорить, они бы заявили, что такого вируса, как SARS-CoV-2, или Covid-19, - не существует. Это ложное мнение опровергает Инга Вилмане, глава 86-го отделения, которая ежедневно лечит десятки больных Covid-19.
Видео: Кампания "Останови ложь!"
"Врачи, как и другие люди, видят и слышат, что происходит в социальных сетях. Распространяется информация, которой по непонятным мне причинам часть сообщества верит - что врачам якобы запрещено говорить об этом [Covid-19], а если бы и разрешили, то они сказали бы, что такой инфекции не существует. Это абсолютная ложь. Эта новость настолько абсурдна, что даже нечего комментировать. Если вы спросите меня прямо сейчас, сталкиваемся ли мы с этой инфекцией, то мой ответ - да.
Если кто-то распространяет информацию о том, что инфекции Covid-19 нет ни в Латвии, ни где-либо еще в мире, то эти люди делают это по известным только им причинам. Будь то невежество или злоба, у каждого свои мотивы. Пожалуйста, помогите нам всем защитить наших людей, защитить врачей, защитить эту систему, у которой есть определенные резервы, но если будет еще больше пациентов, мы все пострадаем", - говорит доктор Вилмане.