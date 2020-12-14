Социолог: суровые наказания за нарушение ограничений могут вызвать встречную реакцию

Комментируя состоявшиеся в субботу в Риге две акции протеста, в которых приняли участие несколько сотен человек, Кактиньш назвал правильными действия полиции, которая не применила силы.

"У нас есть пример Беларуси, где правительство пытается расправиться с протестующими с применением грубой силы, и мы видим, что это не улучшает ситуацию", - сказал социолог, добавив, что наказания автоматически не приводят к соблюдению закона.

Кактиньш сказал, что после наказаний будут люди, которые подумают о своих действиях и на улицы больше не пойдут, но, с другой стороны, найдутся и те, которые сделают обратное. 1

"Суровые наказания и брутальность могут спровоцировать встречную реакцию, когда еще больше людей начнут собираться, тем самым демонстрируя протест и недоверие к существующей власти", - подчеркнул социолог.