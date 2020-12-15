В Даугавпилсе за неделю сократилось количество классов, которые учатся удаленно

В течение недели в Даугавпилсе количество классов, обучающихся удаленно из-за Covid-19, значительно сократилось, свидетельствуют данные городского управления образования.
В настоящее время дистанционное обучение ведется в 15 группах шести дошкольных образовательных учреждений. В группе 1-4-х классов удаленно учатся 19 классов в пяти школах, где Центр профилактики и контроля заболеваний выявил среди детей контактных лиц. Неделю назад в девяти школах было 46 таких классов.
На индивидуальном карантине находятся 146 учащихся 1-12-х классов, а в дошкольных учреждениях - 165 детей.
В настоящее время 53 педагога в 30 детских садах и 23 школах, а также 41 технический работник находятся на карантине как контактные лица. 33 педагога воспользовались своим правом взять больничный.