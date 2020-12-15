Вт, 15.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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В Даугавпилсе за неделю сократилось количество классов, которые учатся удаленно

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В течение недели в Даугавпилсе количество классов, обучающихся удаленно из-за Covid-19, значительно сократилось, свидетельствуют данные городского управления образования.

В настоящее время дистанционное обучение ведется в 15 группах шести дошкольных образовательных учреждений. В группе 1-4-х классов удаленно учатся 19 классов в пяти школах, где Центр профилактики и контроля заболеваний выявил среди детей контактных лиц. Неделю назад в девяти школах было 46 таких классов.

На индивидуальном карантине находятся 146 учащихся 1-12-х классов, а в дошкольных учреждениях - 165 детей.

В настоящее время 53 педагога в 30 детских садах и 23 школах, а также 41 технический работник находятся на карантине как контактные лица. 33 педагога воспользовались своим правом взять больничный.

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