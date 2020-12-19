Некоторые тропические леса в Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные научным журналом Science Advances, пишет "Медуза".
Исследователи изучили динамику поглощения и выделения углекислого газа на 32 участках тропического леса на юго-востоке Бразилии в 1987-2020 годах.
Ученые заметили, что объем поглощаемого CO2 сократился на 2,6% в год и объем выделяемого CO2 увеличился на 3,4% в год.
По данным ученых, объем выделения углекислого газа превысил объем поглощения в 2013 году. Причинами этого явления называют вырубку лесов, уменьшение количества осадков, жару и засуху.
Амазонские тропические леса содержат 10% углерода, запасенного во всех живых организмах Земли.