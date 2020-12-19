Сб, 19.12.2020
Если в течение десяти дней нам не удастся улучшить ситуацию, мы будем вынуждены ввести весь комплекс ограничений на передвижение, но ни я, ни правительство, ни общество этого не хотят. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
  • RUS TVNET
  • Гибрид
  • Наука
  • Тропические леса в Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать
1 мин для прочтения

Тропические леса в Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать

ФОТО: pixabay.com

Некоторые тропические леса в Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные научным журналом Science Advances, пишет "Медуза".

Исследователи изучили динамику поглощения и выделения углекислого газа на 32 участках тропического леса на юго-востоке Бразилии в 1987-2020 годах.

Ученые заметили, что объем поглощаемого CO2 сократился на 2,6% в год и объем выделяемого CO2 увеличился на 3,4% в год.

По данным ученых, объем выделения углекислого газа превысил объем поглощения в 2013 году. Причинами этого явления называют вырубку лесов, уменьшение количества осадков, жару и засуху.

Амазонские тропические леса содержат 10% углерода, запасенного во всех живых организмах Земли.

Последние новости

НАВЕРХ
Back