Ближайшие выборы самоуправлений пройдут по-новому

В начале июля следующего года пройдут очередные выборы самоуправлений, которые могут стать важной вехой для регионов, так как проходить они будут в новых условиях - в 41 новом самоуправлении вместо прежних более ста, пишет Latvijas Avīze.
Многие партии настроены заменить старую политическую элиту, которая находится у власти в краях десять или даже 20 лет, а для многих политических сил участие в выборах будет важным и для их дальнейшего существования.
В начале февраля официально начнется избирательная кампания на выборах самоуправлений. Самые влиятельные в регионах партии - Союз "зеленых" и крестьян, Латвийское объединение регионов, "Новое Единство" и национальное объединение "Все для Латвии" - "Отечеству и свободе/ДННЛ" - уже активно готовятся к выборам и не намерены сдавать своих позиций.