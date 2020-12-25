Пт, 25.12.2020
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Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
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  • Новый тред в Facebook: фразы, которые можно сказать как наряжая елку, так и во время секса
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Новый тред в Facebook: фразы, которые можно сказать как наряжая елку, так и во время секса

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На Facebook появилось новое развлечение - люди придумывают фразы, которые можно использовать как во время украшения елки, так и во время секса.

Как пишет портал Esquire, автором треда стала редактор портала  для родителей Наталья Смольянинова.

Под ее публикацией появилось множество комментариев, приводим лишь некоторые из них:

  • "Жалко, что раз в году это делаем!"
  • "Что-то больно уж колючая!"
  • "Надевай аккуратно".
  • "Я так не раскорячусь!"
  • "Осторожнее, это еще бабушкины игрушки!"
  • "Здесь уже достаточно, давай с другой стороны".
  • "Кот, брысь отсюда!"
  • "Так и простоит до 8 Марта!"
  • "Привяжи покрепче!"
  • "Сейчас все упадет!!!"
  • "Лишь бы дети все не испортили!"
  • "Давай золотой дождик не будем в этот раз…"
  • "Опять потом иголки отовсюду вытаскивать…"
  • "Ну вот, теперь вся комната пахнет!!!"
  • "А ты говорил "Не пушистая, не пушистая!"
  • "Давай у окна, чтобы соседи видели".
  • "Страшной стороной к стене разверни!"
  • "Не, все-таки искусственная дает совсем не те ощущения".
  • "Думал, настоящая, пока не потрогал".

Предлагайте свои варианты в комментариях! 

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