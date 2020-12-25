Новый тред в Facebook: фразы, которые можно сказать как наряжая елку, так и во время секса

На Facebook появилось новое развлечение - люди придумывают фразы, которые можно использовать как во время украшения елки, так и во время секса.
Как пишет портал Esquire, автором треда стала редактор портала для родителей Наталья Смольянинова.
Под ее публикацией появилось множество комментариев, приводим лишь некоторые из них:
- "Жалко, что раз в году это делаем!"
- "Что-то больно уж колючая!"
- "Надевай аккуратно".
- "Я так не раскорячусь!"
- "Осторожнее, это еще бабушкины игрушки!"
- "Здесь уже достаточно, давай с другой стороны".
- "Кот, брысь отсюда!"
- "Так и простоит до 8 Марта!"
- "Привяжи покрепче!"
- "Сейчас все упадет!!!"
- "Лишь бы дети все не испортили!"
- "Давай золотой дождик не будем в этот раз…"
- "Опять потом иголки отовсюду вытаскивать…"
- "Ну вот, теперь вся комната пахнет!!!"
- "А ты говорил "Не пушистая, не пушистая!"
- "Давай у окна, чтобы соседи видели".
- "Страшной стороной к стене разверни!"
- "Не, все-таки искусственная дает совсем не те ощущения".
- "Думал, настоящая, пока не потрогал".
Предлагайте свои варианты в комментариях!