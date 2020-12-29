Пабрикс: Нет оснований для введения ограничений на передвижение

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"В нынешней ситуации, особенно учитывая начавшуюся вакцинацию, ограничения передвижения не нужны", - отмечает министр, подчеркивая, что вооруженные силы готовы помочь в ассистировании вакцинации, хотя такая помощь пока не запрашивалась.

Пабрикс также указывает, что армию просят принять участие в различных гражданских задачах по предотвращению последствий Covid-19, но заболеваемость Covid-19 в самих вооруженных силах растет, поэтому министр обороны надеется на вакцинирование в ближайшее время.

"Covid-19 - это кризис, который нас многому научил, в том числе тому, что есть вещи, которыми Латвия должна быть обеспечена, потому что их просто невозможно привезти из-за границы",

отметил министр акцентируя на том, что государство должно наращивать стратегические резервы.