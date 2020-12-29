Пабрикс: Нет оснований для введения ограничений на передвижение

Будучи гостем программы TVNET Nedēļas fokusā, министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил, что на данный момент не видит оснований для введения ограничений на передвижение.
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"В нынешней ситуации, особенно учитывая начавшуюся вакцинацию, ограничения передвижения не нужны", - отмечает министр, подчеркивая, что вооруженные силы готовы помочь в ассистировании вакцинации, хотя такая помощь пока не запрашивалась.
Пабрикс также указывает, что армию просят принять участие в различных гражданских задачах по предотвращению последствий Covid-19, но заболеваемость Covid-19 в самих вооруженных силах растет, поэтому министр обороны надеется на вакцинирование в ближайшее время.
отметил министр акцентируя на том, что государство должно наращивать стратегические резервы.
В программе Nedēļas fokusā Пабрикс также комментирует проблемы безопасности и обороны Латвии в 2021 году, внедрение беспилотных летательных аппаратов, закупки, запланированные для Министерства обороны, и то, что нужно каждому гражданину в кризисной ситуации с точки зрения обороны и безопасности. Пабрикс также ответил на вопросы зрителей о дезинформации, России, Беларуси и влиянии нового президента США на безопасность Латвии.