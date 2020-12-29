Появилась новая информация о состоянии Алисы Фрейндлих

Советская и российская артистка Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом, находится в реанимации, ее состояние стабильное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова.
"В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное", - сказали в театре.
Госпитализирована актриса была еще 25 декабря.
Как рассказали ТАСС в городском комитете по культуре, состояние актрисы "не критическое".
Представитель больницы подтвердил, что в стационаре находится Алиса Фрейндлих, а также ее дочь, актриса театра и кино Варвара Владимирова.
Также опровергнута информация о том, что Фрейндлих подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Актриса находится в сознании, может разговаривать и интересуется, можно ли ей покурить сигареты.
86-летняя Алиса Фрейндлих известна по таким фильмам, как "Служебный роман", "Агония", "Сталкер", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Жестокий романс", "Соломенная шляпка". Она служит в БДТ имени Товстоногова с 1983 года.