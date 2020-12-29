Появилась новая информация о состоянии Алисы Фрейндлих

"В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное", - сказали в театре.

Госпитализирована актриса была еще 25 декабря.

Как рассказали ТАСС в городском комитете по культуре, состояние актрисы "не критическое".

Представитель больницы подтвердил, что в стационаре находится Алиса Фрейндлих, а также ее дочь, актриса театра и кино Варвара Владимирова.

Также опровергнута информация о том, что Фрейндлих подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Актриса находится в сознании, может разговаривать и интересуется, можно ли ей покурить сигареты.