Видео ⟩ Место ЧП в Агенскалнсе на утро после взрыва

Однако, как сообщила LETA специалист по связям с общественностью Gaso Яна Рубинчика, в жилом здании на улице Мелнсила, 2, была только одна газифицированная квартира, к тому же, она находилась на той стороне дома, что не пострадала от взрыва. "Взорвался ли газовый баллон, произошла утечка газа или была другая причина взрыва - это выяснит расследование", - добавила Рубинчика, подчеркнув, что специалисты Gaso, осматривая газопроводы, пришли к выводу, что они были в хорошем состоянии и взрыв не был связан с природным газом.