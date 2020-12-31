Чт, 31.12.2020
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Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
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Видео ⟩ Место ЧП в Агенскалнсе на утро после взрыва

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения. RUS TVNET представляет видео с места событий на утро после взрыва. 

Видео: Утро после взрыва в Агенскалнсе 

Напомним, по предварительной информации, возможная причина взрыва связана с газом, ранее сообщила LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола. В свою очередь, пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите добавила, что возбуждено уголовное дело по разделу XIII Уголовного закона "Преступления против здоровья человека". 

Однако, как сообщила LETA специалист по связям с общественностью Gaso Яна Рубинчика, в жилом здании на улице Мелнсила, 2, была только одна газифицированная квартира, к тому же, она находилась на той стороне дома, что не пострадала от взрыва. "Взорвался ли газовый баллон, произошла утечка газа или была другая причина взрыва - это выяснит расследование", - добавила Рубинчика, подчеркнув, что специалисты Gaso, осматривая газопроводы, пришли к выводу, что они были в хорошем состоянии и взрыв не был связан с природным газом.

Галерея: Взрыв в Агенскалнсе 

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