В Беларуси возобновились воскресные протесты против режима Лукашенко

В Беларуси в первое воскресенье 2021 года возобновились акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих. Протестующие несли бело-красно-белые флаги и зонты, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!".

В Сухарево в Минске сегодня тоже вышли на прогулку люди с флагами. pic.twitter.com/U12jPQPQHK — TUT.BY (@tutby) January 3, 2021

Первые прогулки начались еще до рассвета, в 8 утра.

Спортивная с самого утра вышла на воскресный марш! ✊



«Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают наши читатели ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/lO3kccmhNa — charter97.org (@charter_97) January 3, 2021

Кроме того, в одном из районов города была замечена акция сторонников Лукашенко: около двадцати человек стояли вдоль дороги с красно-зелеными флагами.

Также в Уручье утром вдоль проспекта выстроились люди с красно-зелёными флагами pic.twitter.com/1ugFIl9F9A — Onliner (@OnlinerBY) January 3, 2021