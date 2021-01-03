Вс, 3.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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В Беларуси возобновились воскресные протесты против режима Лукашенко

ФОТО: Reuters

В воскресенье, 3 января, жители Минска вышли на районные марши. В одном из районов были замечены сторонники Лукашенко с красно-зелеными флагами.

В Беларуси в первое воскресенье 2021 года возобновились акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих. Протестующие несли бело-красно-белые флаги и зонты, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!".

Первые прогулки начались еще до рассвета, в 8 утра. 

Кроме того, в одном из районов города была замечена акция сторонников Лукашенко: около двадцати человек стояли вдоль дороги с красно-зелеными флагами.

О задержанных в ходе нынешних воскресных акций в Минске информации не поступало. 

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