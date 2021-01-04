Пн, 4.01.2021
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Уга Думпис
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Остапенко: "Очень трудно жить без отца"

Алёна Остапенко

ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко в сторис своего Instagram оставила эмоциональное сообщение, посвящённое своему покойному отцу.

"Прошёл год с тех пор, как я тебя потеряла. Папа, ты всегда будешь в моём сердце, а я всегда буду тебя любить. Очень трудно жить без отца, но я знаю, что ты всегда со мной и всегда приглядываешь за мной откуда-то сверху", - написала Остапенко.

Отец Алёны Евгений Остапенко - бывший украинский футболист. О его смерти стало известно 12 января 2020 года.

Прошлый сезон Остапенко завершила на 44 месте рейтинга WTA. В 17 проведённых матчах ей удалось одержать 9 побед. Свой последний турнир Остапенко выиграла в 2019 году, победив на соревнованиях в Люксембурге.

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