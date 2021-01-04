Остапенко: "Очень трудно жить без отца"

"Прошёл год с тех пор, как я тебя потеряла. Папа, ты всегда будешь в моём сердце, а я всегда буду тебя любить. Очень трудно жить без отца, но я знаю, что ты всегда со мной и всегда приглядываешь за мной откуда-то сверху", - написала Остапенко.