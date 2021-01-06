Бывшие звёзды "Спартака" войдут в тренерский штаб "Риги"

По данным источника, 43-летний российский специалист подпишет с рижским клубом двухлетний контракт.

Кроме того, в тренерском штабе Лактионова в "Риге" будут работать бывшие футболисты московского "Спартака" Александр Филимонов и Максим Калиниченко. Их контракты также будут рассчитаны на два года.

41-летний Калиниченко выступал за "Спартак" с 2000 по 2008 год. На его счету 22 мяча в 134 играх за "красно-белых". Также в активе Калиниченко 7 мячей в 47 матчах за сборную Украины.

Что касается 47-летнего Филимонова, то бывший вратарь провёл за "Спартак" 147 матчей. В период своих выступлений за московский клуб (1996 - 2001) он шесть раз становился чемпионом России. На его счету также 16 матчей за национальную команду.

Напомним, 5 февраля 2020 года "Ригу" возглавил бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов, но в начале сентября специалист был вынужден покинуть Латвию по семейным обстоятельствам. В середине ноября Кононов и "Рига" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.