Бывшие звёзды "Спартака" войдут в тренерский штаб "Риги"
Главным тренером футбольного клуба "Рига" станет Денис Лактионов, возглавляющий московскую "Родину". Об этом сообщает Sport24.
Главным тренером футбольного клуба "Рига" станет Денис Лактионов, возглавляющий московскую "Родину". Об этом сообщает Sport24.
По данным источника, 43-летний российский специалист подпишет с рижским клубом двухлетний контракт.
Кроме того, в тренерском штабе Лактионова в "Риге" будут работать бывшие футболисты московского "Спартака" Александр Филимонов и Максим Калиниченко. Их контракты также будут рассчитаны на два года.
41-летний Калиниченко выступал за "Спартак" с 2000 по 2008 год. На его счету 22 мяча в 134 играх за "красно-белых". Также в активе Калиниченко 7 мячей в 47 матчах за сборную Украины.
Что касается 47-летнего Филимонова, то бывший вратарь провёл за "Спартак" 147 матчей. В период своих выступлений за московский клуб (1996 - 2001) он шесть раз становился чемпионом России. На его счету также 16 матчей за национальную команду.
Напомним, 5 февраля 2020 года "Ригу" возглавил бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов, но в начале сентября специалист был вынужден покинуть Латвию по семейным обстоятельствам. В середине ноября Кононов и "Рига" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Футбольный клуб "Рига" в минувшем сезоне завоевал третий титул чемпиона Латвии подряд, обеспечив себе победу в чемпионате за два тура до его завершения.