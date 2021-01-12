Машина выехала в канаву и перевернулась: виновник уехал с места происшествия

Авария на Рижской объездной дороге недалеко от Елгавского шоссе является показательным примером того, что ни хорошие зимние шины, ни осторожность на дороге не гарантируют, что вы доберетесь до места назначения, как запланировали. Линда ехала из Кекавы в сторону Риги, когда на ее пути внезапно появилась машина.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

"Со стороны Плаканциемса один "очень хороший" водитель выехал прямо передо мной на дороге так близко, что я даже не подумала, что он будет выезжать. Чтобы избежать столкновения, я его объехала, но затем из-за скользкой дороги выехала в канаву и перевернулась", - говорит Линда, водитель Volvo.

Неизвестно, кто сидел за рулем этой машины, потому что, когда Линда пришла в себя, другой водитель уже покинул место происшествия, не убедившись, что с ней все в порядке.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

"Спасибо людям, которые помогли вытащить машину из канавы, но тот человек, который уехал... у меня нет слов", - говорит женщина, попавшая в аварию. Она благодарит людей, которые остановились, помогли ей вылезти из машины, а также женщину, которая позволила ей посидеть в своем автомобиле, пока не приехали эвакуатор и полиция.

Неприятной аварию делает то, что у молодой женщины нет страховки KASKO. Поэтому, если виновника найти не удастся, стоимость ремонта автомобиля никто не возместит. В этом случае может пригодиться любая информация. Например, свидетельские показания или видеозаписи.