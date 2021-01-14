Белорусские беженцы в Латвии: большинство уже нашли здесь работу

В этом выпуске:

Навальный объявлен в розыск в России, ФСИН хочет задержать политика до суда.

Трамп - первый в истории президент США с двумя импичментами от Палаты Представителей.

ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу на массовые нарушения Россией прав человека в Крыму, в том числе в отношении крымских татар

Белорусские беженцы в Латвии: репортаж из Риги

С начала протестов в Беларуси Латвия приняла несколько десятков беженцев из Минска и других городов. Сегодня сбежавшие от насилия граждане Беларуси получают в Латвии официальный статус.

Больше 4 месяцев белорусские беженцы ждали оформления в Латвии документов. Они не могли работать, получали небольшое пособие и жили в центре по содержанию беженцев.

Сегодня большинство из них уже нашли здесь работу и для многих это оказалось легче, чем они ожидали.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 14.01.2021