Пт, 15.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Белорусские беженцы в Латвии: большинство уже нашли здесь работу

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Навальный объявлен в розыск в России, ФСИН хочет задержать политика до суда.
  • Трамп - первый в истории президент США с двумя импичментами от Палаты Представителей.
  • ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу на массовые нарушения Россией прав человека в Крыму, в том числе в отношении крымских татар
  • Белорусские беженцы в Латвии: репортаж из Риги

С начала протестов в Беларуси Латвия приняла несколько десятков беженцев из Минска и других городов. Сегодня сбежавшие от насилия граждане Беларуси получают в Латвии официальный статус. 

Больше 4 месяцев белорусские беженцы ждали оформления в Латвии документов. Они не могли работать, получали небольшое пособие и жили в центре по содержанию беженцев.

Сегодня большинство из них уже нашли здесь работу и для многих это оказалось легче, чем они ожидали. 

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 14.01.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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