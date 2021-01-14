Белорусские беженцы в Латвии: большинство уже нашли здесь работу
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
С начала протестов в Беларуси Латвия приняла несколько десятков беженцев из Минска и других городов. Сегодня сбежавшие от насилия граждане Беларуси получают в Латвии официальный статус.
Больше 4 месяцев белорусские беженцы ждали оформления в Латвии документов. Они не могли работать, получали небольшое пособие и жили в центре по содержанию беженцев.
Сегодня большинство из них уже нашли здесь работу и для многих это оказалось легче, чем они ожидали.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 14.01.2021
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