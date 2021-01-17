Вс, 17.01.2021
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За прошедшие сутки выявлено 567 случаев Covid-19; 17 человек умерли
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Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 567 новых случаев Covid-19, умерли 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Было зарегистрировано 17 случаев смерти:

  • скончался один человек в возрастной группе 45-50 лет,
  • двое в группе 65-70 лет,
  • семь в группе 70-80 лет,
  • пять в группе 80-90 лет,
  • двое в группе 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 55 664 человек, скончались 978 пациентов с Covid-19.

В субботу было сделано 6576 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.

Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии на 17 января составляет 690,21 случая на 100 000 жителей.

Доля положительных тестов - 8,6%. Средняя доля положительных тестов за 14 дней продолжает снижаться уже 13 дней подряд - с 4 января она уменьшилась с 11,9% до 9% вчера и сегодня. Последний раз такой отметки этот показатель достигал 22 декабря.

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