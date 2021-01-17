За прошедшие сутки выявлено 567 случаев Covid-19; 17 человек умерли

Было зарегистрировано 17 случаев смерти:

скончался один человек в возрастной группе 45-50 лет,

двое в группе 65-70 лет,

семь в группе 70-80 лет,

пять в группе 80-90 лет,

двое в группе 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 55 664 человек, скончались 978 пациентов с Covid-19.

В субботу было сделано 6576 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.

Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии на 17 января составляет 690,21 случая на 100 000 жителей.