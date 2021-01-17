За прошедшие сутки выявлено 567 случаев Covid-19; 17 человек умерли

За прошедшие сутки выявлено 567 случаев Covid-19; 17 человек умерлиДополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 567 новых случаев Covid-19, умерли 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 567 новых случаев Covid-19, умерли 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Было зарегистрировано 17 случаев смерти:
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 55 664 человек, скончались 978 пациентов с Covid-19.
В субботу было сделано 6576 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.
Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии на 17 января составляет 690,21 случая на 100 000 жителей.
Доля положительных тестов - 8,6%. Средняя доля положительных тестов за 14 дней продолжает снижаться уже 13 дней подряд - с 4 января она уменьшилась с 11,9% до 9% вчера и сегодня. Последний раз такой отметки этот показатель достигал 22 декабря.