Пн, 18.01.2021
В норвежских домах попечения в неделю обычно умирают около 400 человек, и 23 из них получили вакцину в последние дни своей жизни. Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
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В Литве 476 новых случаев Covid-19 за сутки. Первую вакцину получили уже 47 498 человек
В Эстонии 265 новых случаев

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки в Литве подтверждено 476 новых случаев коронавируса, скончался 21 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы. В Эстонии за сутки добавилось 265 случаев коронавируса и скончались восемь человек.

Литва

За минувшие сутки также выздоровело 52 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 167 992 случая Covid-19, 104 297 человек выздоровело, 60 014 все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2469 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 47 498 человек.

За минувшие сутки было сделано 3583 теста на коронавирус.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2659 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 265 первичных тестов (10%), скончались восемь человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 592,02 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,9% от сделанных тестов.

В госпитализации нуждаются 424 пациента. В Эстонии от Covid-19 провакцинированы 18 275 человек.

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