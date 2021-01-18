В Литве 476 новых случаев Covid-19 за сутки. Первую вакцину получили уже 47 498 человек

Литва

За минувшие сутки также выздоровело 52 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 167 992 случая Covid-19, 104 297 человек выздоровело, 60 014 все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2469 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 47 498 человек.

За минувшие сутки было сделано 3583 теста на коронавирус.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2659 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 265 первичных тестов (10%), скончались восемь человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 592,02 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,9% от сделанных тестов.