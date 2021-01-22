Bloomberg: Навального могут посадить на несколько лет

Как уточняет издание, на заседании суда, назначенном на 2 февраля, Навальному могут заменить условный срок по делу Yves Rocher на реальные 3,5 года.

Еще 10 лет ему грозит по другому делу. О каком деле идет речь, пока не уточняется. В конце декабря 2020 года против Навального возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве с пожертвованиями ФБК (Фонд борьбы с коррупцией).

Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.

Bloomberg пишет, что российские власти были уверены, что Навальный не вернется в страну, и его возвращение "заставило Кремль занять оборонительную позицию".

По словам источников, Кремль придерживается жесткой позиции в отношении Навального, так как считает, что он работает на западные правительства.