Bloomberg: Навального могут посадить на несколько лет
Российскому политику Алексею Навальному грозит несколько лет тюрьмы, сообщает "Дождь" на ссылкой на агентство Bloomberg.
Российскому политику Алексею Навальному грозит несколько лет тюрьмы, сообщает "Дождь" на ссылкой на агентство Bloomberg.
Как уточняет издание, на заседании суда, назначенном на 2 февраля, Навальному могут заменить условный срок по делу Yves Rocher на реальные 3,5 года.
Еще 10 лет ему грозит по другому делу. О каком деле идет речь, пока не уточняется. В конце декабря 2020 года против Навального возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве с пожертвованиями ФБК (Фонд борьбы с коррупцией).
Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.
Bloomberg пишет, что российские власти были уверены, что Навальный не вернется в страну, и его возвращение "заставило Кремль занять оборонительную позицию".
По словам источников, Кремль придерживается жесткой позиции в отношении Навального, так как считает, что он работает на западные правительства.
Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.