Госпитализированы еще 68 человек с Covid-19; всего в больницах - 1153 пациента

В то же время количество госпитализированных в воскресенье было самым низким с 13 декабря.

У 1052 больных состояние средней тяжести, 101 человек находится в тяжелом состоянии.

Выписано из больниц вчера 13 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 223 новых случая Covid-19, скончались трое инфицированных. Умершие входили в возрастные группы от 80 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 61 231 человека, скончались 1114 человек, что составляет 1,82% всех инфицированных.

В воскресенье был сделан 3901 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.