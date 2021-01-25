Пн, 25.01.2021
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Госпитализированы еще 68 человек с Covid-19; всего в больницах - 1153 пациента

Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

​За прошедшие сутки госпитализированы 68 человек с Covid-19, а в целом в больницах находятся 1153 пациента с коронавирусом, что на 44 больше, чем вчера, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В то же время количество госпитализированных в воскресенье было самым низким с 13 декабря.

У 1052 больных состояние средней тяжести, 101 человек находится в тяжелом состоянии.

Выписано из больниц вчера 13 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 223 новых случая Covid-19, скончались трое инфицированных. Умершие входили в возрастные группы от 80 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 61 231 человека, скончались 1114 человек, что составляет 1,82% всех инфицированных.

В воскресенье был сделан 3901 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 11 332 человека. 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет в Латвии 594 случая.

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