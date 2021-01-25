Латвия призывает Россию незамедлительно освободить участников протестов 23 января

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, Латвия решительно осуждает действия правоохранительных органов России против участников состоявшихся 23 января акций протеста, которые демократическим путём реализовывали своё право на свободу собраний и выражения мнений. Несоразмерное применение силы против мирных демонстрантов и их необоснованное массовое задержание не имеет оправданий, заявили в МИД.

Особенно вызывает тревогу осуществляемая российскими органами власти кампания по ограничению свободы слова путём оказания давления и создания помех для работы платформ социальных сетей, задержания журналистов во время протестов и ограничения мобильной и интернет-связи.

Действия органов власти свидетельствуют о дальнейшем регрессе в сфере гражданских прав и свобод в России, заявили в МИД.

Латвия призывает Россию незамедлительно освободить задержанных в ходе протестов, прекратить репрессии против них, вновь требует освободить лидера оппозиции Алексея Навального и прекратить его политическое преследование.

На заседании совета по иностранным делам ЕС, которое состоится сегодня, Латвия призовёт к соответствующей ответной реакции ЕС, включая введение дальнейших ограничительных мер против России.