Скоро опять начнется! Василиса Володина предупредила, что нас ждет с 31 января по 21 февраля

По словам эксперта, в 2021 году Меркурий будет ретрограден только в знаках Воздуха:

с 30 января по 21 февраля - в Водолее,

с 30 мая по 23 июня - в Близнецах,

с 27 сентября по 18 октября - в Весах.

"О чем это нам говорит? В 2020 году, например, Меркурий становился ретроградным в знаках Воды, выводя на первый план вопросы ценности жизни и здоровья, страхов за свое существование.

А 2021-м Меркурий будет рисовать свои петли в воздушных знаках. И заставит нас задуматься о том, что для всех нас значат отношения, знакомства, любовь, связи и контакты.

Февральская ретроградность выведет на первый план вопросы взаимопомощи и дружбы с теми, кого мы искренне уважаем. 1

А еще с ретро-Меркурием в воздушных знаках обычно связаны характерные мелкие неувязки: теряются документы, кто-то не является на встречу или не выполняет обещаний, механизмы дают сбои, телефоны "глючат", с самыми лучшими намерениями сообщается неверная информация и блокируются соцсети и т. п.

Если в вашей жизни так и происходит, это ясный сигнал, что вам пора сбавить обороты и сосредоточиться на главном - на том, как вы распоряжаетесь своим временем и умеете ли вносить ясность в отношения. Ну и, конечно, время ретро-М неудачно для покупок.

Но главное не покупки, конечно.

Ретроградность - не просто сбой привычных процессов. Это время осознать свои слабости (...), исправить ошибки и сделать еще один важный шаг вперед..." 1