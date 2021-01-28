ВИДЕО ⟩ Игрок клуба МХЛ получил страшную травму головы
В четверг, 28 января, в матче Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) тяжёлую травму головы получил нападающий клуба "Сахалинские Акулы" Фёдор Кормачёв.
В четверг, 28 января, в матче Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) тяжёлую травму головы получил нападающий клуба "Сахалинские Акулы" Фёдор Кормачёв.
18-летний хоккеист получил повреждение в середине второго периода во время матча с "Алмазом". Кормачёв в результате силового приёма ударился головой об борт и упал на лёд. Подняться и покинуть площадку самостоятельно хоккеист не смог и врачам вместе с партнёрами по команде пришлось уносить его на носилках.
Встреча команд в Южно-Сахалинске завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. После матча пресс-атташе "Сахалинских Акул" Валентина Окунская в социальной сети Вконтакте написала, что с Кормачёвым всё в порядке, а более подробную информацию о его состоянии команда сможет дать только завтра.
18-летний Кормачёв в сезоне-2020/21 провёл за "Сахалинских Акул" 44 матча. На его счету 7 (2+5) очков при показателе полезности "-18".