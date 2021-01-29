Видео ⟩ Mash показал "дворец Путина" изнутри

Как пишет "Медуза", во "дворце Путина" побывал главред Mash Максим Иксанов.

"Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", 3

- говорит Иксанов на видео.

Судя по снятым кадрам, дворец готов только снаружи - внутри работы не доведены даже до стадии отделки.

"Несмотря на все сложности, нам все-таки удалось первыми туда попасть", - сказал Иксанов, отметив, что попасть внутрь им помог проводник - "представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет".

В конце ролика его автор напоминает, что владелец дворца до сих пор официально не назван, и призывает его наконец раскрыть свое имя.

Видео: Mash во "дворце Путина"

Напомним, расследование о "дворце Путина" было опубликовано Фондом борьбы с коррупцией во вторник, 19 января. Первый миллион просмотров фильм набрал через 55 минут после публикации, писала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. За два часа видео посмотрели 3 млн раз, за шесть часов оно набрало 10 млн просмотров. Сейчас же количество просмотров превысило 100 миллионов.

В Кремле фильм назвали "голословными утверждениями, чушью и компиляцией". Сам Владимир Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.

В двухчасовом фильме рассказывается о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как утверждает Навальный, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения. Навальный называет дворец самым большим частным жилым домом в России.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, этот дворец "оберегают сотни, даже тысячи человек - от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России". Работающим там запрещено приносить с собой мобильные телефоны с камерой, а приезжающие машины досматривают на нескольких КПП с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки, говорится в расследовании Навального.

Площадь самого дворцового комплекса составляет 68 га, дворца - 17 691 кв. м. Семь тысяч гектаров земли вокруг дворца находится в ведомстве ФСБ и является закрытой территорией.