Минздрав предложил "принцип светофора" для управления ограничениями. Что это значит?
Во вторник, 2 февраля, на совместном заседании Кабинета министров и Совета по антикризисному управлению было заслушано сообщение Минздрава о ситуации с заболеваемостью Covid-19 и необходимых мерах безопасности. Минздрав предложил ввести новую стратегию управления рисками в связи с распространением Covid-19 - принцип светофора, определив четыре группы эпидемиологических показателей, в соответствии с которыми устанавливаются ограничения.