Минздрав предложил "принцип светофора" для управления ограничениями. Что это значит?

Минздрав указал, что в дальнейшем необходимо усилить меры против ввоза Covid-19 из-за рубежа и распространения на территории страны, запретив неважные поездки и введя обязанность декларировать цель поездки. Также предлагается уменьшить количество групп людей, для которых установлены исключения на сдачу теста на Covid-19 и самоизоляцию при въезде в Латвию, и усилить контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Напоминаем, что сегодня, 2 февраля, состоялось очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором было принято решение продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 6 апреля, а также пересмотреть некоторые ограничения - со следующей недели в некоторых магазинах снимут ограничения на покупки, а также правительство концептуально решило о запрете на въезд из Великобритании, Ирландии и Португалии.