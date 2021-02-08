Когда ждать следующих послаблений в торговле и что не так с этими?

Он отметил, что существующая система может работать в течение 2-3 недель, чтобы оценить влияние новых требований на эпидемиологическую ситуацию, то есть на то, работает ли существующая система,

а затем перейти к концепции безопасной торговли, независимо от ассортимента товаров, предлагаемого в магазине.

"Нет никакой разницы, что мы покупаем - продукты питания или другие товары. В этом нет опасности. Опасность возникает из-за неправильного дистанцирования в магазине. То, что мы продаем, не коррелирует с инфицированием", - подчеркнул Эндзиньш.

Он также отметил, что новые требования в торговле следует оценивать как положительно, так и несколько отрицательно.

"Тот факт, что правительство одобрило эту концепцию безопасной торговли, является абсолютно правильным. Эта концепция была разработана в тесном сотрудничестве с нами, LTRK. Однако, на мой взгляд, крайний срок для подготовки предоставлен торговцам неправильно, а именно:

эти требования были приняты в пятницу, а с сегодняшнего дня они уже должны быть выполнены, и за несоблюдение этих требований могут закрыть магазин. Это не пример хорошего управления", - сказал Эндзиньш.

Он также отметил, что государственная помощь достаточно эффективно достигла некоторых предпринимателей, но есть и такие, кто еще не получил помощи.

Напомним, ч сегодняшнего дня, 8 февраля, в соответствии с предложенной Минэкономики моделью безопасной торговли ужесточаются требования эпидемиологической безопасности в торговле и расширяется ассортимент доступных для очной покупки товаров.

Ужесточение требований

Во всех местах торговли должен быть обеспечен эффективный контроль потоков посетителей и соблюдение строгих требований дистанцирования.

В каждой торговой точке необходимо назначить ответственное лицо и ввести систему внутреннего контроля за соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Также торговцам запрещены маркетинговые мероприятия, которые способствуют скоплению людей.

Послабления, или Какие магазины откроются

С сегодняшнего дня торговать очно, предлагая полный ассортимент товаров, смогут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.

Будут открыты также книжные магазины.

Правительство также одобрило предложение Минэкономики, согласно которому с сегодняшнего дня очно могут работать магазины и торговые точки, которые продают саженцы, рассаду, луковицы, клубни и семена, а также субстраты, удобрения и средства защиты растений. На месте будет разрешено торговать также средствами дератизации и дезинсекции.

Кроме того, правительство постановило, что в дальнейшем на месте смогут торговать и магазины, предлагающие электротехнические товары, например, провода, удлинители, зарядные устройства и др.

Продолжают работу, как и прежде

Как и ранее, будут открыты магазины, торгующие продуктами питания, средствами гигиены, предметами первой необходимости, картами предоплаты для мобильных телефонов, табачными изделиями и другими товарами для курения, кормами и товарами для животных, изданиями прессы, билетами на общественный транспорт, средствами индивидуальной защиты, сельскохозяйственной продукцией собственного производства и цветами, а также аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики и АЗС.