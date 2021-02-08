"Рига" с минимальным счётом уступила армянскому клубу "Ноа"

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу армянской команды. Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил Владимир Азаров.

Таким образом, "Рига" потерпела пятое поражение в шести контрольных матчах. Ранее чемпион Латвии в ОАЭ провёл проверочные игры с петербургским "Зенитом" (0:4), "Краснодаром" (0:1), "Шахтёром" из Солигорска (0:1), узбекистанским "Пахтакором" (2:0) и московским "Спартаком" (0:4).

"Ноа" - армянский профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Ереване. Был создан в 2017 году под названием "Арцах". Летом 2019 года клуб был выкуплен холдингом "Ноа" и сменил название. В сезоне-2019/20 команда завоевала серебряные медали чемпионата Армении, а также стала обладателем Кубка.

Президент клуба Роман Геворкян является президентом армянского холдинга "Ноа", которому также принадлежат футбольные клубы "Сиена" (Италия; с августа 2020 года), "Динамо" Рига и (с января 2021 года) "Ноа Юрмала".