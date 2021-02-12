В UFC пройдёт поединок между российским и украинским бойцами

Поединок должен пройти на турнире UFC Vegas 20, который запланирован на 27 февраля. Бойцы представляют полутяжёлую весовую категорию (84-93 кг).

28-летний Никита Крылов в последний раз выходил в октагон в марте 2020-го. Тогда уроженец Луганской области единогласным решением одержал победу над бразильцем Джонни Уолкером.

Что касается Анкалаева, то россиянин в октябре прошлого года оказался сильнее представителя Молдавии Иона Куцелабы. Он нокаутировал оппонента в первом раунде.