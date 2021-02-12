В UFC пройдёт поединок между российским и украинским бойцами
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на своей официальной странице в Twitter анонсировал бой российского бойца Магомеда Анкалаева и украинца Никиты Крылова.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на своей официальной странице в Twitter анонсировал бой российского бойца Магомеда Анкалаева и украинца Никиты Крылова.
Поединок должен пройти на турнире UFC Vegas 20, который запланирован на 27 февраля. Бойцы представляют полутяжёлую весовую категорию (84-93 кг).
28-летний Никита Крылов в последний раз выходил в октагон в марте 2020-го. Тогда уроженец Луганской области единогласным решением одержал победу над бразильцем Джонни Уолкером.
Что касается Анкалаева, то россиянин в октябре прошлого года оказался сильнее представителя Молдавии Иона Куцелабы. Он нокаутировал оппонента в первом раунде.
На счету Крылова 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 в UFC). В активе Анкалаева 14 побед и 1 поражение в ММА (5-1 в UFC).