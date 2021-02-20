В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

Ожидается, что уже в середине марта выпустят первые 120 тысяч доз вакцины, сказал Мишустин на совещании по вакцинам.

В центре Чумакова утверждают, что до конца 2021 года может быть выпущено до 20 миллионов доз. 1

Новая вакцина рекомендована людям от 18 до 60 лет.

Разработчики вакцины "КовиВак" не раскрывали данные об ее эффективности до завершения третьей фазы испытаний. "Промежуточные результаты - свыше 90%, при том что ВОЗ считает хорошей вакциной при эффективности 70%", - рассказывал Ишмухаметов.