Сб, 20.02.2021
Это до сих пор небывалый способ поддержки, который я предлагала еще год назад - в начале пандемии. Я рада, что наконец удалось добиться поддержки в денежном выражении для значительной помощи Рамона Петравича, министр благосостояния
Рамона Петравича, министр благосостояния
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В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

В России зарегистрировали вакцину от Covid-19 "КовиВак", разработанную в центре имени Чумакова, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет "Медуза".

Ожидается, что уже в середине марта выпустят первые 120 тысяч доз вакцины, сказал Мишустин на совещании по вакцинам.

В центре Чумакова утверждают, что до конца 2021 года может быть выпущено до 20 миллионов доз.

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Новая вакцина рекомендована людям от 18 до 60 лет.

Разработчики вакцины "КовиВак" не раскрывали данные об ее эффективности до завершения третьей фазы испытаний. "Промежуточные результаты - свыше 90%, при том что ВОЗ считает хорошей вакциной при эффективности 70%", - рассказывал Ишмухаметов.

Ранее в России зарегистрировали вакцину "Спутник V", разработанную в центре имени Гамалеи. Сейчас ей в основном прививают жителей страны.

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