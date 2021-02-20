В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса
В России зарегистрировали вакцину от Covid-19 "КовиВак", разработанную в центре имени Чумакова, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет "Медуза".
В России зарегистрировали вакцину от Covid-19 "КовиВак", разработанную в центре имени Чумакова, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет "Медуза".
Ожидается, что уже в середине марта выпустят первые 120 тысяч доз вакцины, сказал Мишустин на совещании по вакцинам.
Новая вакцина рекомендована людям от 18 до 60 лет.
Разработчики вакцины "КовиВак" не раскрывали данные об ее эффективности до завершения третьей фазы испытаний. "Промежуточные результаты - свыше 90%, при том что ВОЗ считает хорошей вакциной при эффективности 70%", - рассказывал Ишмухаметов.
Ранее в России зарегистрировали вакцину "Спутник V", разработанную в центре имени Гамалеи. Сейчас ей в основном прививают жителей страны.