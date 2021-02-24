Ср, 24.02.2021
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Юрий Перевощиков
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Фото ⟩ Эстония отмечает День независимости

103-я годовщина независимости Эстонского государства началась сегодня утром в Таллинне на Тоомпеа в Губернаторском саду с торжественного поднятия государственного флага, пишет Rus.Postimees.

Из-за распространения Covid-19 мероприятие в этом году пришлось проводить пройти без зрителей. Однако на Тоомпеа все равно собралось довольно много людей, как видно из галереи, сделанной фотографом Postimees.

На церемонии с речью выступил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочел студент 30-го выпуска школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо Хардо Адамсон.

В поднятии флага приняли участие президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги, командующий ВМФ Юри Саска и старейшина эстонского дипломатического корпуса Тереза ​​Буббеар.

В губернаторском саду состоялось построение академических объединений и патриотических молодежных организаций.

24 февраля 1918 года была провозглашена независимая демократическая Эстонская Республика. Первые шаги к провозглашению независимости предприняли еще 28 ноября 1917 года, когда Временный земский совет Эстляндской губернии провозгласил себя носителем высшей власти в Эстонии. За этим последовало составление манифеста независимости и его провозглашение Комитетом спасения Эстонии 24 февраля 1918 года.

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