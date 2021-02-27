По новым случаям Covid-19 лидирует Рига: за две недели добавился 3101 инфицированный

В Даугавпилсе выявлено 38 новых случаев заражения, общее количество заболевших за последние 14 дней выросло до 474 жителей.
В Лиепае зарегистрировано 34 новых случая заражения, а общее число заболевших в городе за последние две недели увеличилось до 314.
За последние сутки 32 новых инфицированных были обнаружены в Гулбенском крае, 25 - в Балвском крае, 22 - в Юрмале, 21 - в Кекавском крае, 20 - в Салдусском крае, 18 - в Елгаве и Вентспилсе, 16 - в Резекне, 13 - в Тукумском крае, а в Саласпилсском, Талсинском и Вентспилсском крае - в каждом по десять заболевших.
Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели:
- в Риге - 3101,
- Даугавпилсе - 474,
- Лиепае - 314,
- Балвском крае - 284,
- Юрмале - 280,
- Елгаве - 258,
- Гулбенском крае - 236,
- Олайнском крае - 181, а также
- в Резекне - 164 человека.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 499,5 случая на 100 000 жителей.
В четверг впервые с середины декабря прошлого года он опустился ниже 500.
Из новых случаев, зарегистрированных в предыдущий день, 151 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 144 - в возрасте от 40 до 49 лет, 130 - в возрасте от 50 до 59 лет, в других возрастных группах случаев меньше.