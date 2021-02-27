По новым случаям Covid-19 лидирует Рига: за две недели добавился 3101 инфицированный

В Даугавпилсе выявлено 38 новых случаев заражения, общее количество заболевших за последние 14 дней выросло до 474 жителей.

В Лиепае зарегистрировано 34 новых случая заражения, а общее число заболевших в городе за последние две недели увеличилось до 314.

За последние сутки 32 новых инфицированных были обнаружены в Гулбенском крае, 25 - в Балвском крае, 22 - в Юрмале, 21 - в Кекавском крае, 20 - в Салдусском крае, 18 - в Елгаве и Вентспилсе, 16 - в Резекне, 13 - в Тукумском крае, а в Саласпилсском, Талсинском и Вентспилсском крае - в каждом по десять заболевших.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели:

в Риге - 3101,

Даугавпилсе - 474,

Лиепае - 314,

Балвском крае - 284,

Юрмале - 280,

Елгаве - 258,

Гулбенском крае - 236,

Олайнском крае - 181, а также

в Резекне - 164 человека.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 499,5 случая на 100 000 жителей.

В четверг впервые с середины декабря прошлого года он опустился ниже 500.