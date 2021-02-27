Сб, 27.02.2021
Мы обескровлены. Арендаторы, торговцы - это кровеносная система, они не могут работать, и мы парализованы. руководитель Rīga Plaza Ивета Приедите
руководитель Rīga Plaza Ивета Приедите

По новым случаям Covid-19 лидирует Рига: за две недели добавился 3101 инфицированный

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​Из 827 новых случаев Covid-19, выявленных в Латвии в пятницу, 276 новых случаев заражения были зарегистрированы в Риге, а общее кумулятивное число случаев в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3101, свидетельствую обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В Даугавпилсе выявлено 38 новых случаев заражения, общее количество заболевших за последние 14 дней выросло до 474 жителей.

В Лиепае зарегистрировано 34 новых случая заражения, а общее число заболевших в городе за последние две недели увеличилось до 314.

За последние сутки 32 новых инфицированных были обнаружены в Гулбенском крае, 25 - в Балвском крае, 22 - в Юрмале, 21 - в Кекавском крае, 20 - в Салдусском крае, 18 - в Елгаве и Вентспилсе, 16 - в Резекне, 13 - в Тукумском крае, а в Саласпилсском, Талсинском и Вентспилсском крае - в каждом по десять заболевших. 

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели:

  • в Риге - 3101,
  • Даугавпилсе - 474,
  • Лиепае - 314,
  • Балвском крае - 284,
  • Юрмале - 280,
  • Елгаве - 258,
  • Гулбенском крае - 236,
  • Олайнском крае - 181, а также
  • в Резекне - 164 человека.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 499,5 случая на 100 000 жителей.

В четверг впервые с середины декабря прошлого года он опустился ниже 500.

Из новых случаев, зарегистрированных в предыдущий день, 151 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 144 - в возрасте от 40 до 49 лет, 130 - в возрасте от 50 до 59 лет, в других возрастных группах случаев меньше.

НАВЕРХ
Back