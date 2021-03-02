ВИДЕО ⟩ Балцерс впервые в карьере забил гол и отдал пас в одном матче НХЛ

"Сан-Хосе" у себя дома обыграл "Колорадо Эвеланш" со счётом 6:2 (0:1, 2:1, 4:0).

Во втором периоде Балцерс отметился голевой передачей при первой заброшенной шайбе в исполнении чеха Радима Шимека.

Radim this ticket for a goal highlight: 🎟 #SJSharks pic.twitter.com/JxymJUtxU6 — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) March 2, 2021

Стоит отметить, что латвийский хоккеист в четвёртом матче подряд делает голевые передачи на партнёров по команде.

В третьем периоде Балцерс стал автором гола в ворота "Колорадо". Эта шайба стала второй для латвийского форварда в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, Балцерс впервые в карьере набрал 2 очка в одном матче НХЛ.

We don't cared who scored this goal, we enjoyed it just the same. @rudolfsbalcers | @MeierTimo pic.twitter.com/H4ke9MkdZX — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) March 2, 2021

Помимо Балцерса в составе победителей заброшенными шайбами отметились Радим Шимек, Кевин Лабанк, Эрик Карлссон, Джон Леонард и Эвандер Кейн. За "Колорадо" голы забили Самуэль Жирар и Габриэль Ландеског.

В текущем сезоне 23-летний Балцерс провёл за "акул" девять матчей, набрал 6 (2+4) очков, заработав негативный коэффициент полезности "-1".

"Сан-Хосе Шаркс" в данный момент занимает предпоследнее место в Западном дивизионе, набрав 18 очков в 19 матчах. "Колорадо" с 23 очками расположилось на четвёртой строчке.