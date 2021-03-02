ВИДЕО ⟩ Балцерс впервые в карьере забил гол и отдал пас в одном матче НХЛ

"Сан-Хосе" у себя дома обыграл "Колорадо Эвеланш" со счётом 6:2 (0:1, 2:1, 4:0).
Во втором периоде Балцерс отметился голевой передачей при первой заброшенной шайбе в исполнении чеха Радима Шимека.
Стоит отметить, что латвийский хоккеист в четвёртом матче подряд делает голевые передачи на партнёров по команде.
В третьем периоде Балцерс стал автором гола в ворота "Колорадо". Эта шайба стала второй для латвийского форварда в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, Балцерс впервые в карьере набрал 2 очка в одном матче НХЛ.
Помимо Балцерса в составе победителей заброшенными шайбами отметились Радим Шимек, Кевин Лабанк, Эрик Карлссон, Джон Леонард и Эвандер Кейн. За "Колорадо" голы забили Самуэль Жирар и Габриэль Ландеског.
В текущем сезоне 23-летний Балцерс провёл за "акул" девять матчей, набрал 6 (2+4) очков, заработав негативный коэффициент полезности "-1".
"Сан-Хосе Шаркс" в данный момент занимает предпоследнее место в Западном дивизионе, набрав 18 очков в 19 матчах. "Колорадо" с 23 очками расположилось на четвёртой строчке.
Видео: Лучшие моменты матча "Сан-Хосе Шаркс" - "Колорадо Эвеланш"